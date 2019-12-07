۱۶ آذر نمایانگر روحیه استکبارستیزی دانشجویان فهیم ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در پیامی ضمن گرامیداشت روز دانشجو، عنوان کرد: تردیدی نیست دانشجویان این مرز و بوم همواره پیشگام و طلایه دار آرمان‌های بلند و مترقی ملت غیور ایران بوده که هم به عنوان نیروی پیشران توسعه علمی کشور و هم به منزله سدی آهنین در مقابل آفات داخلی و خارجی، برکات و افتخارات فراوانی برای جامعه ما به ارمغان آورده‌اند.

وی افزود: ۱۶ آذر نمایانگر روحیه استکبار ستیزی، استقلال خواهی و آزادی طلبی دانشجویان فهیم ایرانی است که در مقابل اجنبی پرستان ساکت ننشستند و در اعتراض به دخالت‌های بیگانگان در امور کشورمان و با هدف صیانت از عزت و اقتدار ملی، در سال ۱۳۳۲ به پا خواسته و در این راه پر افتخار حتی از جان خویش گذشتند.

استاندار اردبیل از رؤسای دانشگاه‌های استان نیز خواست تا با مدنظر قرار دادن همت مضاعف مورد نظر رهبر معظم انقلاب، در جهت رفع هرگونه مشکلات تحصیلی دانشجویان و فراهم کردن بستر لازم برای پویایی افزون‌تر آنان، بیش از پیش تلاش کنند تا شاهد شکوفایی بیشتر و موفقیت‌های مستمر این قشر آینده ساز در عرصه‌های ملی و بین المللی باشیم.