لاوروف: اعتراضات ایران نتیجه سیاستهای آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در کنفرانس «گفتگوهای مدیترانهای» در ایتالیا، اعتراضات اخیر در ایران را نتیجه سیاستهای آمریکا خواند و در سخنرانی خود در کنفرانس مدیترانه آمریکا را متهم کرد که با سیاستهای خود سبب ایجاد اعتراض در ایران شده و این اعتراضها حاصل سیاستی است که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است.
وزیر خارجه روسیه با ذکر اینکه مشکلات ایران بسیار جدی است، تاکید کرد: این مشکلات را آمریکا بوجود آورده است زیرا که آمریکاییها به طورغیرقانونی تحریمهایی را علیه این کشور اعلام کردهاند، از توافق هستهای با ایران خارج شدهاند و همه طرفین از جمله ایران را مجبور به اجرای آن میکنند.
لاوروف در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: من حتی نمیدانم چگونه این موضوع را توصیف کنم، این یک نوع پوچی و یک رویکرد کاملا سورئالیستی است. آنها همه را از اجرای قطعنامه شورای امنیت، که خودشان آن را بیاعتبار اعلام کردهاند، منع میکنند.
وزیر خارجه روسیه در ادامه صحبتهای خود سیاست آمریکا در قبال ایران را شبیه سیاست این کشور در ونزوئلا دانست و گفت: اگر برنامه آمریکا ایجاد خفقان اقتصادی و تحریک نارضایتی مردم در ایران است، ما همین طرح را در مورد ونزوئلا مشاهده میکنیم.
به گفته وزیر خارجه روسیه اقداماتی چون سرزنش کردن حکومت، در همه جا و همه چیز و در عین حال ایجاد یک محاصره اقتصادی، توقیف حسابها، سرقت ذخایر طلا و ... بیشتر شبیه سیاستی است که ایالات متحده آمریکا در قبال ونزوئلا اتخاذ کرده است.
لاوروف در تشریح مواضع روسیه در این مورد تاکید کرد که کشورش همچنان به حل مشکلات از طریق گفتگوی فراگیر اعتقاد دارد.
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