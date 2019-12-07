بسیج عمومی شعب بانک ملی برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف مشتریان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی ایران، اپلیکیشن ۶۰ بانک ملی ایران، ابزاری برای تولید رمز یکبار مصرف در بستر گوشی تلفن همراه است که فعال سازی آن از روش های متفاوتی بصورت کاملا غیرحضوری امکان پذیر است.

مشتریان می توانند برای فعال سازی برنامه ی رمز یکبارمصرف از طریق دانلود آن از سایت رسمی بانک به آدرس bmi.ir و یا کافه بازار و گوگل پلی برای کاربران اندروید و سیبچه برای کاربران گوشی های اپل اقدام کرده و با مراجعه به بالغ بر ۸۰۰۰ خودپرداز، کیوسک و کش لس های این بانک و یا از طریق سامانه ی بام رمز خود را فعال نمایند.

مشتریانی هم که گوشی هوشمند نداشته و یا بدلیل پایین بودن ورژن گوشی امکان دریافت برنامه ۶۰ را نداشته باشند به راحتی می توانند از طریق کد دستوری #۶۰*۷۳۷* اقدام به دریافت رمز یکبارمصرف نمایند.

اما اگر به هر دلیلی مشتریان موفق به فعال سازی غیر حضوری نشوند و در فرآیند نصب نیازمند راهنمایی باشند، با تمهیدات ویژه ی بعمل آمده در بانک ملی ایران مشتریان می توانند در روزهای شنبه تا ۴ شنبه تا ساعت ۱۷ و روزهای پنج شنبه تا ساعت ۱۵ به تمامی شعب این بانک مراجعه کنند.

همچنین کارشناسان بانک همه روزه از ساعت ۸ تا ۲۰ در حدود ۱۴۰ پایگاه شبانه روزی و شعب شهاب بانک ملی پاسخگوی مراجعه ی مشتریان در این زمینه خواهند بود.

در روزهای جمعه نیز از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۹ کارشناسان بانک ملی ایران به راهنمایی مراجعین مشغول خواهند بود.

لازم به ذکر است، با توجه به الزام استفاده از رمزهای پویا و همچنین افزایش استقبال کاربران برای نصب اپلیکیشن ۶۰ با نزدیک شدن به زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، توصیه می شود تا مشتریان عزیز فرآیند نصب این اپلیکیشن را برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی به روزهای پایان ماه موکول نکنند و در اسرع وقت اقدام نمایند

روش گام به گام فعال سازی هر دو روش دریافت رمز یکبارمصرف نیز در سایت این بانک به آدرس www.bmi.ir قابل دسترسی است.

تا روز گذشته ۱۲ آذرماه بیش از ۵۶۳ هزار نفر «اپلیکیشن ۶۰» را نصب کرده اند و بانک ملی ایران همه کاربرانی که تا قبل از پایان آذر ماه این اپلیکیشن را نصب کنند، در قرعه کشی ۶۰ جایزه ویژه جشنواره "شصتت خبردار شده" نیز شرکت داده خواهند شد.