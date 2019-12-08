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۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۸

لیگ دسته اول؛

جدایی تدریجی ملوان از منطقه خطر/ نقطه ضعفی که باید برطرف شود

جدایی تدریجی ملوان از منطقه خطر/ نقطه ضعفی که باید برطرف شود

تیم فوتبال ملوان در هفته شانزدهم لیگ دسته اول موفق شد چهارمین پیروزی‌اش را به دست آورد تا رفته رفته از انتهای جدول فاصله بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ دسته اول تیم فوتبال ملوان موفق شد در دیداری خارج از خانه رایکا بابل را شکست دهد که این چهارمین پیروزی آنها در این فصل بود.

شاگردان مازیار زارع به لطف این پیروزی یک بر صفر خارج از خانه ۱۴ امتیازی شده و برای اولین بار در این فصل از جمع ۲ تیم انتهای جدول جدا شدند. 

ملوانی‌ها که هفته‌ها در انتهای جدول قرار داشتند، این امید را نزد هواداران شان زنده کردند که رفته رفته به رده‌های مطمئن تر در جدول صعود کنند.

یکی از نقاط ضعف تیم ملوان در این فصل خط دفاعی آسیب پذیر آنهاست که بعد از شهرداری تبریز که با ۲۸ گل خورده ضعیف ترین خط دفاعی را دارد، با ۲۵ گل خورده به همراه سپیدرود رشت دومین خط دفاعی آسیب پذیر لیگ دسته اول را دارند که این خط دفاعی ضعیف کار آنها را قدری دشوار کرده است.

در پایان هفته شانزدهم ملوان با ۱۵ بازی و ۱۴ امتیاز بالاتر از رایکا بابل ۱۴ و شهرداری تبریز ۲ امتیازی در رده شانزدهم جدول قرار دارد.

این تیم در هفته هفدهم لیگ یک در خانه میزبان قشقایی شیراز است که این دیدار از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۱ آذر در ورزشگاه تختی انزلی آغاز می‌شود.

کد مطلب 4791153

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