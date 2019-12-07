شفافیت، قانون مداری و امانتداری را سرلوحه کار خود داریم

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین به همراه منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استاندار، محمد شفیعی فرماندار شهرستان قزوین شنبه شب با حضور در ستاد انتخابات شهرستان قزوین از روند ثبت نام نامزدها در این حوزه انتخابیه بازدید کرد.

استاندار قزوین سپس در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی که در یک هفته اخیر به صورت مستمر در انعکاس خبرهای مربوط به ثبت نام بسیار فعال و موثر عمل کردند حضور یافت و به سوالات آنها پاسخ گفت.

هدایت الله جمالی پور با تشکر از نامزدهایی که احساس تکلیف کرده و وارد این عرصه مهم شده اند اظهارداشت: از همه کسانی که با احساس مسئولیت وارد صحنه شدند تا شور انتخابات بیشتر شود تقدیر می کنیم و امیدواریم با رای مردم مجلسی قوی شکل بگیرد.

وی اظهارداشت: امروز آخربن روز ثبت نام است و بلافاصله پس از پایان این مرحله از فردا بررسی صلاحیت نامزدها توسط هیئت های اجرایی آغاز می شود و رسیدگی به صلاحیت کاندیدها انجام خو. اهد شد.

جمالی پور تصریح کرد: امروز مردم نسبت به گذشته بصیرتر شده اند و با آگاهی که دارند تحت تاثیر بداخلاقی قرار نمی گیرند و اگر کسی بد اخلاقی کند تاثیر منفی دارد.

نامزدها خود را به رعایت قانون ملزم بدانند

استاندار قزوین یادآورشد: به نامزدها توصیه می کنیم خود را ملتزم به قانون بدانند و در زمان تعیین شده تبلیغات کنند تا اگر وارد مجلس شدند مردم باورکنند که آنها قانون گذار خوبی هستند.

وی اظهارداشت: نباید به هر قیمتی وارد مجلس شد و مردم هم در این شرایط به کسانی اعتماد می کنند که در چارچوب قانون حرمت می کنند.

جمالی پور از فرمانداران و بخشداران در تشکیل هیئت های اجرایی ومعاونت سیاسی در تمهید برگزاری مقدمات انتخابات تشکر کرد و گفت: تعامل خوب مسئولان موجب شده است بدون هیچ چالش روند برگزاری مرحله ثبت نام را پشت سر بگذاریم.

وی گفت: معاونت سایسی با سفر به همه شهرستانها نسبت به دادن مشاوره لازم و رفع موانع اقدام کردند و از این پس نیز تعامل و همکاری همه فرمانداران وبخشداران بیشتر خواهد شد.

استاندار در پاسخ به سوالی در خصوص پیش بینی از میزان مشارکت مردم در انتخابات اظهارداشت: مردم در سالهای گذشته و مناسبت های مختلف نشان داده اند با اصل نظام مشکلی ندارند و به آن اعتماد دارند و این موضوع را در مشکلات اقتصادی دخالت نمی دهند هرچند انتقاد به برخی مدیریت ها در جای خود باقی است و باید به آن پاسخ داد.

وی افزود: امیدواریم با شناختی که از مردم داریم شاهد انتخاباتی پر شور توام با آرامش و قانون مداری باشیم.

مجلس قوی می تواند مشکلات را کاهش دهد

استاندار قزوین افزود: هر چقدر مجلس قوی تر و کارآمد تر باشد می توان به حل مشکلات امیدوارتر شد و امیدواریم با کمک رسانه ها مردم به کسانی رای دهند که شایستگی لازم را برای حضور در مجلس قانون گذاری دارند.

شفافیت و قانون مداری را دنبال می کنیم

وی بیان کرد: مجریان انتخابات بر اساس حکم قانون عمل می کنند و ما هم دنبال انتخاباتی شفاف، قانون مند و به دوراز حاشیه هستیم و به هیئت های نظارت و اجرایی هم توصیه می کنیم فقط بر اساس مر قانون عمل کنند و امانتدار مردم باشند.

جمالی پور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص این که شنیده شده برخی نامزدها به دلیل صراحت لهجه و بیان آزادانه دیدگاه خود مورد شکایت قرار گرفته اند و آیا این موضوع نقض آزادی بیان نیست گفت: البته باید توجه کرد که هر سخنی را نمی توان بر زبان جاری کرد که به امنیت ملی آسیب بزند.

وی افزود: آزادی بیان اندازه دارد و نباید چالش زا باشد و هر اظهارنظر و سخنی که در چارچوب قانون و منافع ملی باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

استاندار قزوین تصریح کرد: به خودمان نباید اجازه دهیم برای کشور مشکل ایجاد کنیم و موجب سوء استفاده دشمن شویم لذا نامزدها باید مراقب باشند در موضع گیری خود کاری نکنند که هم خودشان و هم مسئولان دچار زحمت شوند.

وی اظهارداشت: ما قصد شکایت نداریم اما درخواست می کنیم طوری رفتار شود که مشکلی ایجاد نشود.

جمالی پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که آیا تاکنون تخلفی از سوی نامزدها در استان گزارش شده است گفت: بله تخلف متعددی گزارش شده که در دست بررسی است و اگر نکته ای باشد برخورد قانونی می شود.

استاندار قزوین از حضور پر رنگ رسانه های گروهی و خبرگزاری ها، مطبوعات و صدا و سیما در مدت زمان ثبت نام در ستاد تشکر کرد و اظهارداشت: بخش رسانه ای استان قزوین حضور فعالی داشته اند که جای تقدیر دارد.

جمالی پور از روند ثبت نام در آخرین ساعت ثبت نام از نمازدها در جوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک بازدید کرد.