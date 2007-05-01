آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت رئیسه اتاق تهران با حضور 59 منتخب بخش خصوصی و نماینده دولتی ( 39 نماینده بخش خصوصی و 20 نماینده دولتی ) امروز انتخاب شدند.

در این جلسه، محمد صادق مفتح به عنوان نایب رئیس اول و علاء میرمحمد صادقی به عنوان نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی تهران انتخاب شدند. خزانه دار اتاق بازرگانی تهران نیز شاهرخ ظهری شد و سمت منشی اتاق بازرگانی تهران نیز به عباسعلی قصاعی رسید.

پیش از این، رئیس اتاق بازرگانی تهران محمد نهاوندیان بود. گفته می شود نهاوندیان قصد دارد برای تصدی پست ریاست اتاق بازرگانی ایران کاندیدا شود.