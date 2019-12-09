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۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۱۷:۳۴

مشکل مالی باید حل شود؛

چراغ سبز استراماچونی برای بازگشت به استقلال/اتفاق تازه در راه است

چراغ سبز استراماچونی برای بازگشت به استقلال/اتفاق تازه در راه است

سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقلال در تازه ترین اظهار نظرش در مورد اتفاقات دو روز اخیر اعلام کرده است در صورتی که مشکلش حل شود به ایران بازخواهد گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آندره استراماچونی سرمربی استقلال که به دلیل دریافت نکردن مطالباتش شب گذشته ایران را ترک کرد، در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازگشت چراغ سبز نشان داده است.

استراماچونی در مصاحبه با اسکای گفته است: «اگر تا فردا مشکلاتم با استقلال حل شود به این تیم برمی‌گردم. پیشنهاد دیگری ندارم و اگر ممکن باشد فردا می‌توانم برگردم تا در مقابل هواداران فوق العادمان بازی کنیم.»

باید دید مسئولان باشگاه استقلال می توانند در این فرصت کوتاه مشکل مالی سرمربی خود را حل کنند تا این مرد ایتالیایی محبوب را به استقلال برگردانند یا سرمربی جدید خود را معرفی خواهند کرد.

کد مطلب 4793438
رضا خسروي

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    نظرات

    • سیاوش IR ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
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      پاسخ
      مشکل استراماچونی نحوۀ دریافت پول است. یعنی از طریق صرافی و به این روش دریافت، او شرایط دشواری در ایتالیا خواهد داشت. فقط با مصونیت رسمی دولت رم، مشکل حل می‌شود.

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