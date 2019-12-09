چراغ سبز استراماچونی برای بازگشت به استقلال/اتفاق تازه در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، آندره استراماچونی سرمربی استقلال که به دلیل دریافت نکردن مطالباتش شب گذشته ایران را ترک کرد، در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازگشت چراغ سبز نشان داده است.

استراماچونی در مصاحبه با اسکای گفته است: «اگر تا فردا مشکلاتم با استقلال حل شود به این تیم برمی‌گردم. پیشنهاد دیگری ندارم و اگر ممکن باشد فردا می‌توانم برگردم تا در مقابل هواداران فوق العادمان بازی کنیم.»

باید دید مسئولان باشگاه استقلال می توانند در این فرصت کوتاه مشکل مالی سرمربی خود را حل کنند تا این مرد ایتالیایی محبوب را به استقلال برگردانند یا سرمربی جدید خود را معرفی خواهند کرد.