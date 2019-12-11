سند توسعه سمنان تهیه شد/ جابجایی ۶۰۰مسافر از فرودگاه سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان سمنان به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه سند آمایش سرزمینی به تصویب شورای برنامهریزی استان رسیده است، بیان کرد: در این راستا سند توسعه سمنان نیز تهیه و بهعنوان نقشه راه توسعه همهجانبه این شهرستان مستعد به کار گرفته خواهد شد.
وی بابیان اینکه توسعه بدون برنامه مدون میسر نیست، افزود: سمنان منطقهای توانمند است که صنایع دانشبنیان و پاک، جاذبههای سرمایهگذاری، طبیعی، سرزمینی مراکز آموزش عالی و ... را در درون خود دارد و میتواند زمینه خوبی برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی باشد.
فرماندار سمنان فرودگاه این شهرستان را ظرفیت خوبی برای افزایش رغبت بین سرمایهگذاران و گردشگران و ... دانست و تصریح کرد: پروازهای این فرودگاه از ۱۴ آبان عملیاتی شده و در این مدت ۲۰ سورتی پرواز از مشهد به سمنان و بالعکس با جابجایی ۵۸۸ مسافر صورت پذیرفته است.
دانایی در دیگر بخش سخنان خود بابیان اینکه ۴۰ میلیارد و ۳۲۴ میلیون تومان کل اعتبارات سمنان در بخش اعتبارات توسعه متوازن است، گفت: ۱۱ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان از این اعتبارات تاکنون تخصیصیافته و به دنبال تخصیص مابقی این اعتبارات هستیم.
وی افزود: در سمنان پنج پروژه بااعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل تبصره ۱۹ قانون بودجه ایجادشده که امیدواریم بهزودی شاهد بهرهبرداری از این طرحها باشیم.
فرماندار سمنان بابیان اینکه این شهرستان تقاضاها و مطالباتی را نیز دارد که استانداری میبایست نگاه ویژهای به این طرحها داشته باشد، گفت: ازجمله این طرحها میتوان به جاده نظامی، راهاندازی پارک اقتصاد دیجیتال، بهسازی راه دسترسی شهرک مهمان شهر سمنان، اعتبارات مقابله باسیل در سمنان و ... اشاره کرد.
دانایی افزود: رفع مشکل پل خیرآباد، بهسازی کمربندی سمنان ، ورودی دانشگاههای سمنان ، تکمیل پل شهید ترحمی ، احداث تالار مرکز سمنان و ... نیز نیازمند پیگیری استانداری سمنان هستند.
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