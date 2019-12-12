احیای ۸ کارخانه راکد تولید پنبه در پارس آباد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نظیفی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی و تسهیل در فروش پنبه تولید شده در شهرستان پارس آباد عنوان کرد: از جمله محصولات اساسی و استراتژیک در شهرستان پارس آباد محصول پنبه است که نقش اساسی در اقتصاد و اشتغال منطقه دارد.

وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته در شهرستان پارس آباد نزدیک ۲۰ هزار هکتار محصول پنبه کشت می‌شد، گفت: در سال‌های گذشته واردات بی رویه پنبه و الیاف مصنوعی و قیمت پایین خرید باعث کاهش تولید پنبه در شهرستان پارس آباد و تعطیلی ۱۲ کارخانه پنبه پاکنی و بیکار شدن هزاران کارگر فصلی و دایمی شده بود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه سطح زیر کشت پنبه امسال در شهرستان پارس آباد ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: افزایش سطح زیرکشت پنبه باعث شد ۸ کارخانه تعطیل پنبه پاک کنی در شهرستان پارس آباد وارد چرخه تولید شده و همچنین باعث فعال سازی طرح‌های راکد و اشتغالزایی در منطقه شود.

نظیفی بیان کرد: در سال زراعی جاری ۷ هزار هکتار از اراضی شهرستان پارس آباد به کشت پنبه اختصاص یافته بود که پیش بینی می‌شود ۲۷ هزار تن محصول وش پنبه استحصال شود.

وی با اشاره به اینکه سال بعدی سطح زیرکشت پنبه افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود برای سال زراعی بعدی ۱۰ هزار هکتار پنبه کشت شود و نیازمند برنامه ها و تمهیدات لازم در این ارتباط است تا خدمات لازم هم در بعد هدایتی و جهت حمایت از کشاورزان منطقه انجام پذیرد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد ادامه داد: برداشت ماشینی و مدرن پنبه در شهرستان پارس آباد امسال برای اولین بار با کمباین برداشت پنبه به صورت مکانیزه در سطح صد هکتار انجام پذیرفته است.

نظیفی با اشاره به اینکه شهرستان پارس آباد با کیفیت ترین نوع پنبه را تولید می‌کند، افزود: تولید پنبه از مراحل کاشت تا برداشت سالانه باعث اشتغالزایی بیش از چهار هزار نفر کارگر در شهرستان پارس آباد می‌شود.