کتاب های دانش آموزان خوزستانی را آب برد/آموزش و پرورش به فکر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، باران روز دوشنبه در خوزستان باعث مشکلات بی شماری برای مردم شهرهای مختلف خوزستان به خصوص اهواز، کارون، آبادان و خرمشهر شده است. یکی از جدی ترین مشکلات در این زمینه ورود مخلوطی از آب باران و فاضلاب به درون خانه های مردم بود.

ورود آب به خانه ها علاوه بر اینکه باعث از بین رفتن لوازم زندگی مردم و تخریب خانه ها شد، باعث از بین رفتن کتاب ها و دفترهای درسی دانش آموزان شده چرا که به صورت ناگهانی آب وارد خانه ها شده و مردم نتوانسته اند همه لوازم زندگی خود از جمله کتاب های درسی را به مکانی امن منتقل کنند.

متاسفانه اغلب مردمی که خانه هایشان میزبان مخلوطی از آب و فاضلاب بوده است، از مردم فقیر این شهرها هستند و اغلب مناطق فقیر نشین خوزستان دچار این نوع آبگرفتگی شده اند به همین دلیل برای این مردم تهیه کتاب، دفتر و نوشت افزار درسی سخت است و شاید برخی از آنها از تامین منابع مالی آن عاجر باشند.

از سوی دیگر تامین کتب درسی در این زمان از سال حتی در صورت داشتن توان مالی، برای خانواده ها سخت است و اغلب کتاب ها در بازار وجود ندارند به همین دلیل انتظار می رود اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان با شناسایی دانش آموزانی که کتاب های آنها در باران از بین رفته است، به سرعت نسبت به تامین کتاب های جدید برای آنها اقدام کند تا مباد علاوه بر مشکلاتی که مردم در آبگرفتگی برای آنها ایجاد شده است، فرزندان آنها نیز با مشکلات درسی مواجه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بارشی قوی که از روز دوشنبه وارد استان خوزستان شد، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، باعث بارندگی فراوانی شد ولی شهرهای مختلف استان خوزستان را به استخر تبدیل کرد.

شهرهای مختلف خوزستان به خصوص شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز که بیشترین حجم بارندگی را در روز گذشته تجربه کرده بودند، شاهد آب‌گرفتگی‌های گسترده‌ای بودند که باعث شد عبور و مرور در این شهرها با مشکل مواجه شود چرا که اغلب خودروها در آب گرفتار شده بودند.

همچنین در اغلب مناطق فقیرنشین این شهرها، آب وارد خانه‌های مردم هم شد و باعث از بین رفتن برخی از وسایل زندگی آنها شد. شدت این امر در منطقه کوت عبدالله که مدتی قبل هم فاضلاب و آب ناشی از باران برای چند روز در خیابان‌های مردم باقی‌مانده بود، بیشتر بود و گزارش‌ها حاکی از آن است که آب همچنان در خانه‌های مردم باقی مانده است.