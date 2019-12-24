مهرناز توکلی هنرمند نقاش که نمایشگاه آثارش در گالری آرت سنتر باغ برپاست، درباره علاقه اش به نقاشی به خبرنگار مهر گفت: علاقه زیاد من به نقاشی باعث می‌شد که به جای گوش دادن به حرف‌های معلم و درس، گوشه کتاب و دفتر مشقم به تناسب حال و احوالی که داشتم، نقش‌هایی ترسیم کنم و برای مدتی در آن فضای شاد یا غمگین بمانم. در نهایت به دلیل مخالفت خانواده مجبور شدم علیرغم میل باطنی در رشته دیگری تحصیل کنم.

وی توضیح داد: اشتیاق به هنر به عنوان همراه همیشگی‌ام باعث شد تا نقش‌هایم را از گوشه دفتر مشق به لابلای جزوات دانشگاه منتقل کنم. این بار نقش‌ها متفاوت شده بودند، چندین سال گذشته بود و محیط اطراف و البته اطرافیانم تغییر کرده بودند. مادربزرگم بجای قیسی، پفک می‌خورد! عمارتی که شیشه‌های رنگینش همیشه بخشی از نقاشی‌های من بود، تبدیل به آپارتمان دلگیر که آشپزخانه‌ای اوپن داشت، شد! شلوارها کوتاه‌تر و پاره‌تر می‌شدند و چهره‌ها تغییر کردند و روابط سرد و سردتر شدند و جمع‌های صمیمی خانواده و دوستان تسلیم صفحات کوچک موبایل‌ها شدند و همین صفحات کوچک بی جان، جایگزین شریک زندگی جوانان امروز شدند!

توکلی تصریح کرد: تضادها هر روز در ذهن من بیشتر و پررنگ‌تر می‌شدند و از طرفی ذهنم در دوران زیبای قدیم سیر می‌کرد و بهت‌زده و غمگین از تغییرات به وجود آمده بودم. بنابراین تصمیم گرفتم که این بهت زدگی را روی بوم نقاشی بیاورم تا اعتراضم را به این شرایط از طریق هنری که همیشه علاقه مندش بودم و زبان دلم بود، بیان کنم.

وی در پایان گفت: در این بین موضوعی که بیشتر مورد توجه من بود شلوارهای پاره و کوتاه و لباس‌های گلدار زنانه‌ای بود که به تن مردان خودنمایی می‌کرد. از این رو تصمیم گرفتم پارچه جین را به عنوان دفتر اصلی و همیشگی نقاشی‌هایم انتخاب کنم تا در بهتر نشان دادن تلفیق مدرنیته و سنت به یاری‌ام بیاید.

در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «مهرناز توکلی متولد خراسان است اما کارهایش بیشتر یادآور نوستالژی طهران قدیم به‌نظر می‌رسد. هنرش سرآغازی خودآموخته و خویش‌انگیخته داشت. این هنرمند در نگاهی تازه و هنری متفاوت چهره‌ها و نمادهای قاجاری را با موضوعات روز بر روی پارچۀ جین با تکنیکی متفاوت درهم می‌آمیزد. به‌ترتیبی که هنرش نمایشی معنی‌دار از چالش‌های جامعۀ دنیای قدیم به نوین ایران و آمیختنِ ظریفِ سنت و مدرنیته است. خلاقیتش را می‌توان در نوع و جنس ابزاری که برگزیده دریافت و نبوغِ ایده‌هایش را در طنزی که برای بیان موضوعات حل‌ناشدۀ اجتماعی سرزمینش به بیان نشسته است.»

نمایشگاه آثار نقاشی مهرناز توکلی از جمعه ۲۹ آذرماه در گالری آرت سنتر باغ واقع در بلوار اندرزگو، سلیمی شمالی، باغ انجمن خوشنویسان با حضور جمعی از هنرمندان گشایش یافت و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.