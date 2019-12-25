به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن روز گذشته همراه را رادو شوویچ دیگر بازیکن خارجی پرسپولیس در این باشگاه حاضر شد تا درباره مطالباتش صحبت کند. بشار بعد از خروج از باشگاه در جمع خبرنگاران گفته بود: «من از پرسپولیس جدا نمی‌شوم حتی اگر مشکلات وجود داشته باشند.»

با این حال او در گفتگو با یک رسانه عراقی، اظهارات متفاوتی را بر زبان آورده و گفته است پیشنهاداتش از سایر تیم ها را برای نقل و انتقالات زمستانی‌ بررسی خواهد کرد!

بشار در گفتگو با سایت «السومریه نیوز» گفت: مدیریت باشگاه پرسپولیس با من و رادو شوویچ جلسه ای را برگزار کرد تا درباره مطالبات مالی صحبت کنیم. پرسپولیس از فصل گذشته ۳۰ درصد به من بدهکار است و حق الزحمه نیم فصل اول را هم به من پرداخت نکرده است که مبلغ آن ۳۵۰ هزار دلار است.

این هافبک عراقی ادامه داد: پرسپولیس به من قول داد تا پیش از جمعه آینده پولم را پرداخت کند ولی آینده ام در این باشگاه نامشخص است.

بشار رسن تاکید کرد: امیدوارم پرسپولیس به قول خود عمل کند. پیشنهاداتی که در نقل و انتقالات زمستانی دریافت کرده ام را بررسی خواهم کرد.