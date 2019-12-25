پوستر «مانستر» منتشر شد/ نمایشی با موضوع اسکیزوفرنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «مانستر» به نویسندگی کوروش شاهونه و حمیدرضا اسدزاده و طراحی و کارگردانی کوروش شاهونه از هشتم دیماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
تهیهکنندگی این اثر را سجاد افشاریان برعهده دارد. «مانستر» بر پایه پژوهشی پیرامون بیماری اسکیزوفرنی طراحی شده که در آن، ابراهیم ناییج، علی حسینزاده و ریحانه رضی به ایفای نقش میپردازند.
روند روایت این نمایش، با صدای سجاد افشاریان و لیلی رشیدی پیش میرود و دیگر عوامل این اجرا عبارتاند از مدیر تولید: آرمان خوزستانی، دستیار کارگردان و برنامهریز: داوود ونداده، طراح پوستر و بروشور: مهدی دوایی، طراح گریم: تینا بخشی، طراح صحنه: کوروش شاهونه، طراح لباس: ریحانه رضی، طراح نور: مسعود رنجبر، موشنگرافی و ساخت تیزر: رامین برجی، طراحی صدا و آهنگسازی: بهراد ضحاکی و شایان محسنی، مدیران صحنه: امیررضا رحمانی و جواد حیدری، عکاسان: اشکان مستی و علی مارل و روابط عمومی: ندا کاوندی و مهران عشریه.
این نمایش، از هشتم دیماه تا یازدهم بهمنماه ۱۳۹۸، هرشب جز شنبهها، از ساعت ۱۸ به مدت هفتاد دقیقه در پردیس تئاتر شهرزاد به نشانیِ خیابان نوفللوشاتو، تقاطع خیابان رازی روی صحنه خواهد بود.
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