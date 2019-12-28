صادرات گوجه به پاکستان همچنان متوقف است

سید رضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باتوجه به فراوانی تولید سیب درختی و مرکبات در سالجاری دولت قرار بود برای صادرات این محصولات مشوق صادراتی اختصاص دهد، گفت: این مساله تا به این لحظه محقق نشده است.

وی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر منوط کردن واردات یک کیلوگرم آناناس و انبه به صادرات ۳ کیلوگرم سیب درختی بعنوان مشوقی برای صادرات افزود: در شرایط فعلی اقتصاد کشور منطقی نیست که منابع ارزی را صرف واردات محصولاتی کنیم که نیازی به آنها نداریم ضمن اینکه تولید انبه بیشتر در کشورهای آفریقایی و خاور دور انجام می‌شود بنابراین هزینه حمل آن به کشور نیز بسیار سنگین است.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات گوجه فرنگی به پاکستان نیز افزود: اطلاع دقیقی ندارم که چقدر گوجه فرنگی صادر شده است و گمرک باید در این مورد اظهارنظر کند اما تاجران پاکستانی که از ما قیمت گرفتند، گفتند که قیمت‌ها بالا است و تمایلی به انجام واردات از ایران نشان ندادند.

نورانی اضافه کرد: هنوز قیمت گوجه فرنگی در کشور ما بالا است و به استاندارد صادراتی نرسیده، وقتی که قیمت بالا می‌رود معمولاً کالا توجیه صادراتی ندارد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره ذخیره سازی میوه شب عید با بیان اینکه در حال حاضر پرتقال تامسون در باغات شمال حدود ۲,۰۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود، افزود: این قیمت خرید و فروش در باغات است و نرخ خرید دولت از باغداران نیست ضمن اینکه آنطور که اعلام شده قرار است دولت هر کیلوگرم سیب درختی را حدود ۴,۵۰۰ تومان و هرکیلوگرم پرتقال را حدود ۴,۰۰۰ تومان برای مصرف کننده نهایی توزیع کند، این قیمت‌ها حدودی است و احتمال دارد نوسانات جزئی داشته باشد.