به گزارش خبرنگار مهر، امامی امین، معاون اقتصادی استاندار تهران، در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: لازمه صادرات تولید است و اگر دست و پای صادرکنندگان را ببندیم، قطعاً صادرات رشد نخواهد کرد؛ این در حالی است که با توجه به موانع و مشکلات موجود در سال ۹۷، تصور ما بر این بود که بخش عمده ای از صنایع تعطیل شوند، اما امسال برعکس این رخ داد و اکنون مراجعات گسترده ای برای توسعه صنایع در استان تهران داریم.

وی افزود: در سال ۴۶ هیأت دولت وقت مصوب کرده تا در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، نباید صنعت یا کارخانه جدید احداث شود، اما از این سال به بعد، صنایع کشور بیش از ۳۰ برابر رشد یافته و این قانون هم مانع نبوده است، اما به هر حال زحمت زیادی به دوش تولیدکنندگان قرار داده است.

به گفته امامی امین، رئیس سازمان محیط زیست در مورد لغو این محدودیت در شهرک‌های صنعتی موافق هستند و نامه‌ای هم به سازمان مذکور ارسال شده؛ اما برخی کارشناسان این سازمان مخالفت جدی با آن اعلام کرده اند که ما در حال رایزنی برای رفع ابهامات هستیم.

وی اظهار داشت: در استان تهران ۱۷ هزار کارخانه و ۷۲ هزار کارگاه داریم که از این رقم، ۳۵ هزار کارگاه در ظرفیت کارخانه هستند، اما نتوانسته اند به دلیل این قانون تبدیل به کارخانه شده و باید از بازار خرید مواد اولیه داشته باشند چراکه پروانه صنفی دارند، در حالیکه آنها باید از بورس به صورت رقابتی کالا و مواد اولیه بخرند.

معاون استاندار تهران گفت: مدتها است که در حال تلاش برای برگزاری یک جلسه مشترک با وزیر صنعت، رئیس سازمان محیط زیست و استاندار تهران هستیم تا مباحث پیش روی تولید را رفع و رجوع کنیم، اما این هنوز میسر نشده است.

امامی امین گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون بسیار مترقی و خوبی است و بر اساس آن باید هر کسی که مصرف بیشتری داشت، مالیات بیشتری هم بدهد، اما در کشور ما این قانون برعکس اجرایی شده است؛ به این معنا که قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصالتاً قانون مالیات بر مصرف است ولی ما چون نتوانستیم که زیرساخت را ایجاد کنیم، از دیوار کوتاه تولیدکنندگان بالا رفتیم.

وی افزود: ۴ سال داریم پیگیری می‌کنیم، یک لایحه در مجلس گیر کرده و حاضر نیستند که از خود وقت بگذارند و هزینه کنند تا این قانون اصلاح شود، در حالیکه آخرین باری که در مجلس صحبت کردیم، تحلیل دوستان این بود که اگر این قانون تبدیل به مالیات بر مصرف شود، مردم دلخور می‌شوند و ما انتخابات پیش رو داریم و باید از مردم رأی بگیریم. این استدلالی است که ما از نمایندگان شنیدیم، پس یکی از ضد تولیدترین قانون کشور همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ در حالیکه سازمان امور مالیاتی هم در این رابطه مقصر نیست و مجری قانون است.

امامی امین گفت: گلوگاهی که باید مشکل را حل کند، مشغول موارد دیگری است. به برخی از نمایندگان گفتم که نیمی از شما تائید صلاحیت نمی‌شوید، پس لطفاً کاری برای مردم کنید، اما فصل این موضوع دیگر در مجلس گذشت و بعید می دانم که در این مجلس قانون را اصلاح کنیم.

وی افزود: دغدغه تولیدکنندگان دغدغه ما در استانداری تهران است. در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده، نظام بانکی که پدر تولید را درآورده است یا مواردی مثل شعاع ۱۲۰ کیلومتری است، ما دستگاه‌های حاکمیتی در دست و پای هم هستیم و هیچ یک هم را قبول نداریم، یعنی همه در طول هم حرکت نمی‌کنند، بلکه در عرض حاکمیت هستند، این نکات خودزنی نیست، ما خارج از مردم نیستیم اگر میزی به ما داده اند به اعتبار همین مردم است.

امامی امین گفت: اگر وزیر خارجه در نشست‌های خارجی جنگ تن به تن می‌کند در مقابل فشارهای سیاسی است، به اعتبار آن است که رزمندگان جنگ اقتصادی معبر را باز کرده تا از این شرایط کشور را عبور دهند، پس باید با تعامل و همفکری و غم صادرکننده و تولیدکننده را خوردن، کار را پیش ببریم.