راه ارتباطی ۷۱ روستا در استان زنجان بازگشایی شد

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه ارتباطی ۷۹ روستا در استان زنجان که به علت بارش برف و کولاک مسدود شده بود با تلاش راهداران بازگشایی شد.
وی اظهار کرد: راه ارتباطی تنها ۸ روستا باقی مانده که راهداران در حال بازگشایی هستند.
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان، گفت: در حال حاضر برای تردد در جادههای استان زنجان مشکلی وجود ندارد.
یوسفی ابراز کرد: بارشهای پراکنده برف همچنان در برخی از مناطق استان حاکم است و از فردا بارشها با شدت بیشتری خواهد بود که در این میان مسافران قبل از سفر از وضعیت راهها باخبر شده و بعد سفر کنند.
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