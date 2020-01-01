  1. استانها
  2. زنجان
۱۱ دی ۱۳۹۸، ۸:۵۴

معاون راهداری استان زنجان:

راه ارتباطی ۷۱ روستا در استان زنجان بازگشایی شد

راه ارتباطی ۷۱ روستا در استان زنجان بازگشایی شد

زنجان-معاون راهداری استان زنجان، گفت: راه ارتباطی ۷۱ روستا در استان زنجان با تلاش راهداران صبح امروز بازگشایی شد.

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه ارتباطی ۷۹ روستا در استان زنجان که به علت بارش برف و کولاک مسدود شده بود با تلاش راهداران بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: راه ارتباطی تنها ۸ روستا باقی مانده که راهداران در حال بازگشایی هستند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان، گفت: در حال حاضر برای تردد در جاده‌های استان زنجان مشکلی وجود ندارد.

یوسفی ابراز کرد: بارش‌های پراکنده برف همچنان در برخی از مناطق استان حاکم است و از فردا بارش‌ها با شدت بیشتری خواهد بود که در این میان مسافران قبل از سفر از وضعیت راه‌ها باخبر شده و بعد سفر کنند.

کد مطلب 4812934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها