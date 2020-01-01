بیشترین رشد سالانه قیمت جهانی طلا در ۹ سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات آخرین روز سال ۲۰۱۹ میلادی، افت ارزش دلار باعث شد تا قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح ۳ ماهه برسد و به این ترتیب، بزرگترین رشد قیمت سالانه طلا در نزدیک به یک دهه رقم بخورد. در این سال افزایش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، سرمایه‌گذاران را به جستجوی سرمایه‌های امنی مانند طلا سوق داد.

قیمت طلا ۴ درصد در ماه دسامبر رشد کرد تا بزرگترین رشد ماهانه خود از ماه آگوست را ثبت کند. همچنین در معاملات آخرین روز دسامبر و آخرین روز سال ۲۰۱۹ میلادی، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا، اسپات‌گلد، ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۱۵۲۰.۰۱ دلار رسید.

در عین حال، قیمت طلا در معاملات این روز در لحظاتی به رکورد ۳ ماهه ۱۵۲۵.۲۰ دلار هم دست یافت؛ ضمن اینکه نرخ پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۱۵۲۳ دلار رسید.

قیمت‌های طلا در سال ۲۰۱۹ میلادی، بیش از ۱۸ درصد رشد کردند تا بزرگترین رشد از ۲۰۱۰ تا کنون ثبت شود. جنگ تجاری بلندمدت چین و آمریکا باعث شد اقتصاد جهان کند شود و بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به کاهش نرخ بهره رو بیاورند. این حال‌ و هوا باعث تقویت قیمت طلا شد.

قیمت پالادیوم هم در سال ۲۰۱۹ میلادی با جهش ۵۳ درصدی روبرو شد تا بیشترین افزایش قیمت در بین فلزات گران‌بها ثبت شود. این فلز در معاملات ۳۰ دسامبر ۱.۷ درصد جهش کرد و به ۱۹۳۹ دلار در هر اونس رسید تا رشد ماهانه ۵ درصدی به دست بیاید.