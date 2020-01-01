یه گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه طی مراسمی سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند معرفی شد.

بر اساس این گزارش در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند، جمشید جویباری با حکم احمد طاهری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند معرفی شد.

گفتنی است که در این مراسم از خدمات محمود حجتی در طول مدتی که مسئولیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند را بر عهده داشت تقدیر به عمل آمد.