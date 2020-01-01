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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۴۶

در پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد؛

مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد و شهادت رونمایی می‌شود

مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد و شهادت رونمایی می‌شود

مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ جهاد و شهادت در پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن کهن جانشین دبیر شبکه ملی وارثون، از رونمایی مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ جهاد و شهادت در پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت با حضور ۳۵۰ مجموعه مردمی در باغ موزه دفاع مقدس تهران گفت: یکی از محصولاتی که طی برگزاری این اجلاس رونمایی می‌شود، مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ جهاد و شهادت است. این کتاب شامل ۲ هزار فراز از بیانات رهبری است که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ گردآوری شده‌اند.

جانشین دبیر شبکه ملی وارثون گفت: افراد مختلفی از جمله دبیران یادواره‌های شهدا، ناشران و راویان حوزه جهاد و شهادت، فعالان راهیان نور، فعالان حوزه ثبت اسناد معنوی و فعالان حوزه هنر و رسانه برای شرکت در این اجلاس دعوت شده‌اند.

پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت فردا و پس‌فردا پنجشنبه ۱۲ و جمعه ۱۳ دی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 4813177

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