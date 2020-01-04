به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی رجبی سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به الزام بانکها برای عملی کردن رمزهای یک بار مصرف (پویا)، کلاهبرداران سایبری با طراحی اپلیکیشنهای جعلی رمز ساز به دنبال سرقت اطلاعات بانکی کاربران هستند تا بدین وسیله با دسترسی به اطلاعات کاربران نسبت به خالی کردن حساب افراد اقدام کنند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه هدف از ساخت اپلیکیشنهای جعلی سرقت اطلاعات کاربران و گذرواژههای آنان است، خاطر نشان کرد: افراد سودجو با شیوههای مختلف مهندسی اجتماعی و تبلیغات گسترده در شبکههای مجازی، اپلیکیشن جعلی خود را به کاربران معرفی کرده و در نظر دارند هموطنان را نسبت به فعال سازی و نصب این برنامهها ترغیب کنند.
سرهنگ رجبی در توصیه به شهروندان گفت: لازم است برای فعالسازی رمز یکبارمصرف، حتماً با مراجعهبه سایت بانک مربوطه، راهنمای فعال کردن رمز یکبارمصرف را دریافت کرده و در صورت اقدام برای دریافت اپلیکیشن رمز پویا، حتماً به فروشگاههای آنلاین معتبر یا شعب بانکی مراجعه و از واگذاری گوشی تلفن همراه به سایر افراد خودداری کنند.
وی ضمن تاکید بر اینکه برای دریافت رمز یک بار مصرف نیازی به پرداخت وجه و یا ثبت نام در هیچ سایتی نمیباشد، از هموطنان خواست: به پیامها و درخواستهای مشکوک به خصوص پیامکها از خطوط شخصی اعتنا نکرده و در صورت مواجهه با موارد مشابه آن را از طریق مرکز فوریتهای سایبری سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir با ما در میان بگذارند.
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