مهمترین ثمره خون شهید سلیمانی نفرت مردم جهان از آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمیل کهنسال شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حسینیه عاشقان ساری با بیان اینکه خون مطهر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی منشأ دگرگونی و تحول عظیم در محیط ملی، منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای خواهد شد، گفت: امروز این شهید بزرگوار به دست شقی‌ترین و جنایتکارترین دولت اشغالگر و به دستور و فرماندهی چهره نامتعادل و خبیثی چون ترامپ به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه این صحنه شهادت که بزدلانه در دل شب بوسیله پهپادهای آمریکا انجام شد، اظهار کرد: این در تاریخ، ذلت و ناتوانی قدرت شیطانی را به همگان ثابت می‌کند که مدعی رهبری برکل جهان است.

وی آمریکا را بزرگترین حامی و شکل دهنده گروه‌های تکفیری و ضد بشری بیان کرد و افزود: مهمترین اثر خون این شهید، ایجاد تنفر از آمریکا در دل مردم ایران و جبهه‌های مقاومت بوده است.

این فرمانده لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دفاع مقدس در ادامه با اعلام اینکه همه آزادگان دنیا از این حزن و غم از دست دادن شهید سلیمانی همانند ایران گریستند و سیاهپوش شدند، خاطرنشان ساخت: سردار سلیمانی یکی از نیروهای تأثیرگذار در ۸ سال دفاع مقدس بوده است و بعد از جنگ در سپاه قدس در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فرمانده راهبردی در جبهه‌های مقاومت تبدیل شد.

سردار کهنسال راز تمام موفقیت‌های بزرگ این فرمانده متفکر و اندیشمند نظامی و سیاسی را عقبه او که شخصیت بزرگی چون مقام معظم رهبری قرار داشت، گفت: به قطع محبوب ترین فرد بعد از رهبر معظم انقلاب اسلامی، حاج قاسم سلیمانی بوده است و او نیز با تمام وجود ذوب در شخصیت بزرگ رهبر انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی یادآور شد: همه گروه‌ها در عراق یکپارچه امنیت خود را مدیون حاج قاسم سلیمانی می‌دانند و اگر این سردار بزرگ نبود قطعاً حرمین شریفین در سوریه و عراق وجود نداشت.