به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری نانو برای توسعه محصولات نوآورانه برنامه‌ای طراحی کرده است که «نانومچ» عنوان آن است. تسریع و تسهیل در تجاری سازی محصولات نانو و حمایت از فناوران و شرکت‌های نوپا اهداف آن است.

۴ بسته حمایتی در این برنامه تعریف شده که شامل بسته‌های تسهیلات، خدمات، مشاوره و آموزش است. فناوران متناسب با نیاز خود می‌توانند از این بسته‌ها استفاده کنند. البته این نیاز توسط «نانومچ» با توجه به شناختی که از سطح هر فناوری و روند پیشرفت آن وجود دارد و برحسب زمان و شرایط جاری تشخیص داده می‌شود و خدمت مورد نظر در اختیار فناور قرار می‌گیرد.

برنامه «نانو مچ» هر سال با انتشار فراخوانی اقدام به دریافت طرح‌های فناورانه می‌کند. در سال جاری فراخوان مرحله دوم دوره هشتم این برنامه اعلام شد و طرح‌ها در حال ارزیابی هستند تا به زودی برگزیده‌ها معرفی شوند.

این طرح‌ها ارزیابی می‌شوند و طرح‌های تأیید شده از مجموعه تسهیلات، حمایت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای پیشبرد و توسعه طرح بهره‌مند می‌شوند.

در نانومچ تلاش شده است تا در قالب یک برنامه دائمی بتوان آموزش‌ها و زیرساخت‌های لازم را در اختیار تیم‌ها قرار داد و این محصولات را به صنعت و بازار رساند. این طرح‌ها براساس معیارهای ارزیابی مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند.