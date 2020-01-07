مراسم بدرقه پیکر مطهر شهید «ابومهدی المهندس» در آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید «ابومهدی المهندس» جانشین نیروهای بسیج مردمی عراق که روز جمعه در اقدامی ناجوانمردانه به همراه سردار شهید قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در فرودگاه بغداد ترور شد، صبح امروز وارد آبادان شد تا با حضور مردم شهرهای آبادان و خرمشهر به سمت شلمچه بدرقه و تحویل مقامات عراقی شود.

این مراسم از زیارتگاه سیدعباس آبادان میدان دانشگاه علوم و فنون دریایی و پس از آن تا پل قدیم به سمت میدان مقاومت خرمشهر تشییع خواهد شد.

پیکر مطهر شهید «ابومهدی المهندس» روز یکشنبه به همراه پیکر مطهر سایر شهدای این حادثه از جمله پیکر مطهر شهید قاسم سلیمانی وارد ایران شد و بعد از تشییع باشکوه در شهرهای اهواز، مشهد، تهران و قم، امروز وارد آبادان شد تا به عراق منتقل شود.

به درخواست مردم و اعلام فرمانداری‌ها، مدارس و ادارات شهرهای آبادان و خرمشهر امروز به همین مناسبت تعطیل شده است تا مردم بتوانند در این مراسم شرکت کنند.