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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۹:۱۵

به منظور آمادگی حضور در رقابت های بدمینتون جام بین المللی فجر؛

بدمینتون بازان کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شدند

بدمینتون بازان کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شدند

سنندج - مهران و رضا شهبازی دو بدمینتون باز کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور فراخوانده شدند و روز ۱۹ دی ماه باید خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان کشور به مدت ده روز در استان زنجان برگزار می شود.

طبق این گزارش رقابت های بین المللی جام فجر بهمن ماه سال جاری به میزبانی ایران برگزار می شود و به همین منظور تیم ملی بدمینتون کشورمان اولین مرحله اردوی آمادگی خود را در اوایل دی ماه در شهر قم برگزار کرد.

با اعلام فدراسیون بدمینتون کشور دومین مرحله آماده سازی تیم بدمینتون با حضور هشت بازیکن از روز ۱۹ دی به میزبانی شهرستان زنجان آغاز و تا ۲۷ دی ماه ادامه خواهد داشت.

رضا و مهران شهبازی دو بدمینتون باز کردستانی که با درخشش در رقابت های قهرمانی کشور توانستند به اردوی تیم ملی راه پیدا کنند از سوی کادر فنی تیم ملی به این مرحله از اردو دعوت شده اند.

گفتنی است بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون جام فجر در روزهای ۱۵ لغایت ۱۹ بهمن ماه به میزبانی شهرستان شیراز در استان فارس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4818818

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