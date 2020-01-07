احیای فرهنگ مقاومت توسط «سردار سلیمانی» به امت اسلامی هویت داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشجری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به محبوبیت سردار سلیمانی در میان مردم ایران و منطقه و حتی جهان، افزود: سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سایه ولایت تمام عمر خود را در راه تعالی انقلاب اسلامی قدم برداشته است.

وی با اشاره به احیای فرهنگ مقاومت توسط شهید سلیمانی، گفت: احیای فرهنگ مقاومت هویتی مضاعف برای امت اسلامی به ارمغان آورد.

حجت‌الاسلام اشجری با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب که این شهید بزرگوار را چهره بین‌المللی مقاومت معرفی کردند، اظهار کرد: حماسه‌های فرزندان رشید ایران اسلامی به فرماندهی سردار سلیمانی، منافع شیطانی استکبار جهانی را در منطقه نابود و بسیاری از دسیسه‌ها و فتنه‌گری‌های آنان را با شکست مواجه کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه سردار شهید سلیمانی خاری در گلوی سران استکباری بود، گفت: ضربه سخت و زخم عمیقی که سردار سلیمانی بر پیکر استکبار جهانی برجای گذاشت تا ابد ماندگار خواهد ماند.

وی با بیان اینکه زندگی پر افتخار سردار سلیمانی، الگوی جوانان آزاده وطن و مایه مباهات آزادگان جهان است، اظهار کرد: شهادت سردار اسلام و انقلاب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آخرین میخ تابوت سران استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام اشجری در ادامه ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم گیلان در تظاهرات محکومیت به‌شهادت رساندن سردار سلیمانی، افزود: مراسم شام غریبان سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی در غروب امروز (سه‌شنبه ۱۷ دی‌ماه) پس از نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای شهر رشت برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله علیها)، گفت: این مراسم ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه سردار حمیدرضا مقدم‌فر (مشاور رسانه‌ای و فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سخنران این مراسم خواهند بود، ادامه داد: مراسم بزرگداشت مردمی سردار شهید سلیمانی در مساجد سراسر استان نیز برگزار خواهد شد.