جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ یورو و پوند افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز(سه‌شنبه ۱۷ دی ۹۸) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد؛ همچنین امروز هر پوند انگلیس با ۳۷۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۳۱۶ ریال و هر یورو نیز با ۱۲۸ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار و ۱۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۳۳۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۶۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۷۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۹۱ ریال، روپیه هند ۵۸۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۵۲۲ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۹۳ ریال، صد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۷۱۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۳۹۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۳۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۶۱ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۳۸ ریال، روبل روسیه ۶۸۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۰۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۴۱ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۷ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و صد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۴۱۹ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۶۳ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۳۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۹ ریال، صد بات تایلند ۱۳۹ هزار و ۳۳۶ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۵۶ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۳۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۷ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۸۶ ریال، هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۲۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۹۰۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۶۸۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.