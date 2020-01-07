عباس حاج کناری امروز سه شنبه همزمان با آغاز اردوی تیم ملی کشتی آزاد به خبرنگار مهر گفت: اردوی قبلی آزادکاران هفته گذشته به پایان رسید و اردوی اخیر نیز از امروز آغاز شد که تا زمان اعزام تیم منتخب به تورنمنت ایتالیا ادامه خواهد داشت. بدین ترتیب آزادکاران حاضر در اردو تا روز ۲۵ دیماه در مجموعه ورزشی انقلاب تهران به تمرینات خودشان ادامه خواهند داد.

وی در خصوص آخرین وضعی حسن یزدانی گفت: یزدانی بعد از عمل جراحی روی زانوی مصدومش، از هفته گذشته تمرینات بالاتنه و کار بر روی دستانش را آغاز کرده و روند فیزیوتراپی او با جدیت و دقت زیر دکتر نوروزی ادامه دارد. یزدانی به رغم تعطیلی اردو ترجیح داد در محل تمرینات تیم ملی بماند و روند درمانی و تمرینات خود را ادامه دهد. مطمئنا اگر همه چیز طبق برنامه و پیش بینی پزشکان پیش برود، یزدانی می تواند از اواسط ماه آینده یعنی یکماه دیگر به روی تشک بازگردد.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در خصوص وضعیت علیرضا کریمی هم گفت: روند درمانی علیرضا کریمی به دلیل میزان مصدومیت و همچنین زمان باقیمانده تا المپیک با نظر پزشکان از طریق «پی آر پی» آغاز شد که او نیز با وجود تعطیی تمرینات در اردو ماند و زیر نظر دکتر بهرامی‌نژاد به تمرینان ویژه پرداخت. خوشبختانه با توجه به وضعیت جسمی و روحی کریمی می توان امیدوار بود این آزادکار عنواندار و باتجربه کشورمان هم بتواند هر چه زودتر شرایط همیشگی خود را بدست آورد.

حاج کناری در پایان اظهار داشت: طبق برنامه بهنام احسانپور در وزن ۶۵ کیلوگرم، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم باید اواخر ماه جاری به تورنمنت بین المللی ایتالیا اعزام شوند که این تورنمنت به عنوان یکی از میادین سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ دی ماه در شهر رم برگزار خواهد شد.