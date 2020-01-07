حسگر کاغذی برای تشخیص سریع بیماری عفونی حاصل از گزش کنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، به تازگی پژوهشگران مقالهای در نشریه ACS Nano به چاپ رساندند که در آن آزمایش خونی طراحی شده بود که به سرعت و با حساسیت بالا میتواند بیماری را در مراحل اولیه شناسایی کند.
براساس گزارشهای مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، هر ساله حدود ۳۰۰ هزار نفر به بیماری لایم مبتلا میشوند که ناشی از باکتری خاصی است.
علائم اولیه این بیماری شامل گزش پوستی همراه با تب، سردرد، لرز و درد عضلانی است که اگر به موقع با آنتیبیوتیک درمان نشود، علائم شدیدتر شده و عوارضی نظیر فلج صورت، درد عصب و تپش قلب بوجود میآید. ۱۰ تا ۲۰ درصد از مبتلایان به این بیماری ضایعه پوستی نشان نمیدهند و روشهای تشخیص رایج برای این بیماری بسیار کند، پرهزینه و با حساسیت بسیار کم در مراحل اولیه بیماری هستند. این در حالی است که اثربخشی درمان در مراحل اولیه بسیار بالا است.
آیدوغان اوزجان و همکارانش روشی سریع و آسان برای تشخیص این بیماری ارائه کردند. آنها برای کشف آنتیبادی ضد این باکتری در سرم خون، یک حسگر کاغذی ساختند. این دستگاه شامل یک غشاء سنجش بوده که چندین لکه نقطه روی آن قرار دارد که در این نقاط آنتیژنهای باکتری و یک پپتید سنتز شده وجود دارد.
آنتیبادی از نمونههای سرم خون به این نقاط منتقل شده و تغییر رنگ اتفاق میافتد که این تغییر رنگ متناسب با مقدار آنتیبادی گیرافتاده است. سپس با استفاده از تلفن هوشمند میتوان از آن عکس گرفت و آنالیز این تصویر با کمک شبکه نرونی انجام میشود.
این فناوری روی ۵۰ نفر آزمایش شده که با حساسیت ۸۵٫۷ درصد فرآیند شناسایی انجام شدهاست. برای انجام این آزمون ۱۵ دقیقه زمان نیاز بوده و هزینه آن تنها ۴۲ سنت است.
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