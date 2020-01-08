استقبال گسترده مردم ایران از حملات سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی «العهد» به عملیات تلافی جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در عراق واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این پایگاه اعلام کرد: مردم ایران با حضور در خیابان ها از حملات انتقام جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه های آمریکا در عراق استقبال کردند.

العهد در گزارش خود همچنین آورده است: بسیاری از شهرهای ایران شاهد حضور مردم و ابراز خشنودی آنها از عملیات سپاه علیه پایگاه های آمریکا بودند.

گفتنی است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز پایگاه‌های «عین الاسد» و «اربیل» عراق که میزبان تروریست‌های آمریکایی هستند را در نخستین گام از انتقام سخت، هدف شلیک دهها موشک بالستیک قرار داد.