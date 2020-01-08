انتقاد فعالان فناوری از حضور دختر ترامپ در نمایشگاه سی ای اس ۲۰۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوسیشن پرس، روز گذشته ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور آمریکا و از مشاوران کاخ سفید در نمایشگاه CES۲۰۲۰ سخنرانی کرد که با واکنش منفی بسیاری از زنان فعال در صنعت فناوری روبرو شد.

نمایشگاه CES سالانه در لاس وگاس برگزار می‌شود. اما طی سال‌های اخیر با انتقاداتی درباره تبعیض جنسیتی روبرو بوده است. در سال‌های اخیر برگزار کنندگان این نمایشگاه از زنان بیشتری برای سخنرانی در این مراسم دعوت کرده اند و سعی داشته اند شایعات و گمانه زنی‌ها درباره تبعیض جنسیتی در این نمایشگاه را برطرف کنند.

اما اکنون منتقدان و فعالانی که مدتها است سعی دارند زنان کمتر شناخته شده و فعال در استارت آپ ها را معرفی کنند، معتقدند حضور دختر دونالد ترامپ در این نمایشگاه پیام اشتباهی را منتقل می‌کند.

«برایانا وو» یکی از توسعه دهندگان بازی‌های رایانه‌ای است که قصد دارد در انتخابات مجلس آمریکا نیز شرکت کند، درباره حضور دختر ترامپ در CES در توئیتر نوشت: ایوانکا ترامپ از زنان فعال در صنعت فناوری نیست. او مدیر ارشد اجرایی یک شرکت فناوری نیست. او هیچ پیش زمینه‌ای در این خصوص ندارد. این اقدام تلاشی نابه جا برای ایجاد تنوع جنسیتی در نمایشگاه است و واقعی به نظر نمی‌رسد.

ایوانکا ترامپ به مدت ۴۰ دقیقه با گری شاپیرو مدیرCTA صحبت کرد و درباره اقدامات دولت با شرکت‌های فناوری برای حفظ نیروی انسانی با ارائه مهارت‌های جدید سخن گفت.

او قبلاً در حوزه آموزش‌های مهارتی در کاخ سفید فعالیت کرده بود.

این درحالی است که از نحوه استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه از سخنرانی ایوانکا ترامپ اطلاعاتی در دسترس نیست و برگزارکنندگان نمایشگاه نیز اعلام نکرده اند چند نفر در آن شرکت کرده اند.

بسیاری از افراد با «هشتگ بایکوت CES» نسبت به حضور دختر ترامپ در این نمایشگاه اعتراض کرده بودند.