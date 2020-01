قطره های حاوی ویتامین «آ» با فناوری نانو تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، یک شرکت فعال در عرصه نانو در حال گفتگو برای صدور مجوز فناوری‌نانو ویتامین« آ » است، فناوری که با نام تجاری نانو کلیر ای (NANO Clear A) شناخته شده و نوعی قطره چشم مبتنی بر ویتامین آ است.

مدل تجاری این شرکت بر توسعه و ثبت اختراعات منحصربه‌فرد در حوزه فناوری‌نانو تکیه دارد. این محصولات اختصاصی و منحصر به‌ فرد سپس به تولیدکنندگان پیشرو واگذار شده تا در قالب لیسانس، فناوری تولید محصول انجام شود.

تیم علمی این شرکت به توانایی خود در اعطای لیسانس این محصولات اطمینان داشته و همچنان به توسعه محصولات نانویی جدید ادامه می‌دهند. در حال حاضر، این شرکت به برخی از تولیدکنندگان برجسته زیست‌فناوری، دارویی و محصولات مصرفی در جهان لیسانس تولید محصول اعطا کرده است.

این شرکت به ارائه اختصاصی محصول NANO Clear A به تمام رهبران صنعت در بازار قطره چشم و روان‌کننده‌ها اقدام کرده است. این رویکرد به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا از این فناوری برای بهبود هر یک از محصولات خود استفاده کرده و در نهایت با نام تجاری خود آن محصول را به بازار عرضه کنند.

شرکت‌های پیشرو در بخش قطره چشم و روان‌کننده‌ها در جهان شرکت‌های Novartis International AG (Alcon, Inc.), Akorn Consumer Health (Thera Tears), Johnson & Johnson (Visine), Pfizer, Similasan Corporation USA, Sager Pharma Kft., Prestige Consumer Healthcare, Inc., Allergan PLC. and Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (Bausch & Lamb, Inc.) هستند.

پیشرفتی که با عنوان Nano Clear A شناخته می‌شود، نشانگر اوج تحقیقات انجام شده توسط دکتر آلدو اورگان میراندا جراح چشم و عضو هیئت مشاوره علمی اطلس نانوتک و همکاری دیوید لامورا از شرکت اطلس نانوتک است.

حجم بازار قطره چشم و روان‌کننده‌ها در سال ۲۰۱۸ در حدود ۱٫۸ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی پیدا کند که بخشی از این رشد به دلیل افزایش سن در جهان است.