فروش ۱۲۲ میلیارد ریالی صنایع دستی در مازندران

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر از دریافت ۱۷ نشان ملی مرغوبیت کالا طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: همچنین امسال ۴۹ نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی ملی و منطقه‌ای در استان برپا شده است.

وی آموزش عمومی، روستایی و شاغلان صنایع دستی به ۹۶۵ نفر را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: طرح برندسازی صنایع دستی نیز با محوریت ۱۳ شهر و روستا اجرا شد و ۱۳ محصول و کتاب آوای کرچال معرفی شد.

وی میزان فروش صنایع دستی استان را در سال جاری ۱۲۲ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ادامه داد: همچنین امسال ۱۹۴ پروژه گردشگری در استان اجرا شد که حجم سرمایه گذاری در آن بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

فرزانه با اشاره به تصویب طرح مطالعاتی مدیریت و حفاظت و بهره وری مناطق نمونه گردشگری و چشمه سورت گفت: فرایند مزایده برای انتخاب سرمایه گذار در چشمه سورت انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از ارائه تسهیلات به ۲۵ طرح گردشگری خبر داد و گفت: ۴۳۸ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان و سرمایه گذاران گردشگری ارائه شده است.