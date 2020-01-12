دمای بدن انسان در عصر حاضر کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، تحقیقی جدید نشان می دهد طی قرن گذشته دمان بدن انسان کاهش یافته است. به طور معمول تصور می شود دمای بدن انسان در شرایط نرمال ۳۷ درجه سانتیگرد است. اما به نظر می رسد دمای بدن انسان امروزی پایین تر از این حد است.

محققان دانشگاه استنفورد در آمریکا دمای بدن افراد از دهه ۲۰۰۰ میلادی را اندازه گرفتند و آن را با رکورد دمای بدن سربازانی مقایسه کردند که در جنگ داخلی آمریکا جنگیده بودند.

این تحقیق نشان داد در حال حاضر دمای بدن مردان ۰.۵۸ درجه سانتیگراد و زنان ۰.۳۲درجه سانتیگراد، کمتر از افرادی است که در قرن نوزدهم زندگی می کردند.

در نهایت پژوهش نشان داد متوسط دمای بدن مردان اکنون ۳۶.۶ درجه سانتیگراد است حال آنکه در اوایل قرن نوزدهم ۳۷.۱۶ درجه سانتیگراد بوده است.

به گفته محققان کاهش دمای بدن انسان غیرقابل اثبات است اما آنها معتقدند دلیل احتمالی آن بهبود تغذیه و شیوه زندگی مردم است.

جولی پارسونت استاد پزشکی و محقق بهداشت در دانشگاه استنفورد می گوید: دمای بدن انسان آن چیزی نیست که افراد تصور می کنند. تصور همیشه براین بود که دمای بدن انسان ۳۷ درجه سانتیگراد است. اما در عصر حاضر محیط اطراف ما، خانه ها و میزان تماس با میکروارگانیسم ها و همین طور نوع غذایمان تغییر کرده است.