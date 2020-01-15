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۲۵ دی ۱۳۹۸، ۸:۴۴

مسعود سلطانی فر:

استقلال و پرسپولیس برای من مهم هستند/ حال تیم ملی فوتبال خوب است!

استقلال و پرسپولیس برای من مهم هستند/ حال تیم ملی فوتبال خوب است!

وزیر ورزش گفت: برای من مهم است که مسائل و مشکلات پرسپولیس و استقلال را بتوانیم به گونه‌ای حل کنیم که این دو تیم همیشه در وضعیت خوبی قرار داشته باشند و بتوانند بازی های خوبی انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر گفت: من فکر می‌کنم این دو باشگاه (پرسپولیس و استقلال) بنیان فوتبال ما هستند البته الان همه باشگاه‌ها وضعیتشان خوب است و همه باشگاه‌ها در لیگ مسابقات خوبی انجام می‌دهند و بالاخره همیشه یک قطب سوم هم ما داشتیم که در کنار این دو تیم یک زمانی پاس بود یک زمانی سپاهان بود و باشگاه‌های دیگه بودند که به فوتبال ما کمک می‌کردند

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: همیشه هم ما می‌دانیم وقتی که حال فوتبال در باشگاه‌ها بویژه این دو باشگاه پرسپولیس و استقلال خوب هست حال فوتبال تیم ملی ما خوب هست و من هیچ گرایشی از جهت اینکه به یک تیم داشته باشم و به تیم دیگه نداشته باشم، اصلاً ندارم.

سلطانی فر گفت: بنده مسئولیتم، ایده و گرایشم این است که به هر دو تیم کمک کنم، پشتیبانی کنم به خاطر اینکه احساس می‌کنم کمک به رشد این دو تیم کمک به رشد، کمک به فوتبال ملی ما هست، کمک به افتخارافرینی در سطح فوتبال آسیا و فوتبال دنیا هست.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: با توجه به اینکه این دو تیم بیشترین هوادار را در سطح کشور دارند برای من واقعاً مهم است که مسائل و مشکلات این دو تیم را ما بتوانیم به گونه‌ای حل کنیم که این دو تیم همیشه در وضعیت خوبی قرار داشته باشند بتوانند بازی‌های خوبی انجام بدهند پیروزی‌های خوبی داشته باشند بویژه پیروزی‌های خارج از مرزهایمان در مسابقات بین المللی در مسابقات قهرمانی آسیا که باعث عزت و افتخار ما شوند.

سلطانی فر تصریح کرد: بنده نه گرایش خاصی به به این رنگ دارم نه گرایش خاصی به آن رنگ دارم، وظیفه و مسئولیتم این است که از هر دو تیم حمایت کنم برای رشد و ارتقای هر دوتیم تلاش کنم

* کامران غلامی

کد مطلب 4826045
رضا خسروي

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    نظرات

    • طاها IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
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      اگر گرایشی وجود نداشت تیم محبوب شما 7 جام نمی گرفت و تیم دیگر که وضعیت به مراتب بهتر داشت از زمان تصدی شما هیچ جام درخوری نگرفته است . ما هرگز شما را نمی بخشیم و از شما نمی گذریم شما استقلال را نابود کردی
    • امیر IR ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
      0 0
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      اگر وجود نداشت مربی تیم رقیب ( نماینده ایران) را یک شبه از چنگشان بیرون نمی آوردید اگر وجود ندشت مربی تیم صدر جدول را فراری نمی دادید تمام این اتفاقات در وزارت خانه شما رخ داده است . اگر خودت انجام دا
    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
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      رفتار و گفتار هر شخصی نشون دهنده افکار اون شخصه. اصلا نیاز نیست که شما بگید طرفدار کدوم تیم هستید. مردم تفاوتها و تبعیض رو کاملا تشخیص میدن جامهای دو تیم رو روی ترازو بزارید گرایشتون مشخص میشه

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