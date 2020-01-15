استقلال و پرسپولیس برای من مهم هستند/ حال تیم ملی فوتبال خوب است!

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر گفت: من فکر میکنم این دو باشگاه (پرسپولیس و استقلال) بنیان فوتبال ما هستند البته الان همه باشگاهها وضعیتشان خوب است و همه باشگاهها در لیگ مسابقات خوبی انجام میدهند و بالاخره همیشه یک قطب سوم هم ما داشتیم که در کنار این دو تیم یک زمانی پاس بود یک زمانی سپاهان بود و باشگاههای دیگه بودند که به فوتبال ما کمک میکردند
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: همیشه هم ما میدانیم وقتی که حال فوتبال در باشگاهها بویژه این دو باشگاه پرسپولیس و استقلال خوب هست حال فوتبال تیم ملی ما خوب هست و من هیچ گرایشی از جهت اینکه به یک تیم داشته باشم و به تیم دیگه نداشته باشم، اصلاً ندارم.
سلطانی فر گفت: بنده مسئولیتم، ایده و گرایشم این است که به هر دو تیم کمک کنم، پشتیبانی کنم به خاطر اینکه احساس میکنم کمک به رشد این دو تیم کمک به رشد، کمک به فوتبال ملی ما هست، کمک به افتخارافرینی در سطح فوتبال آسیا و فوتبال دنیا هست.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: با توجه به اینکه این دو تیم بیشترین هوادار را در سطح کشور دارند برای من واقعاً مهم است که مسائل و مشکلات این دو تیم را ما بتوانیم به گونهای حل کنیم که این دو تیم همیشه در وضعیت خوبی قرار داشته باشند بتوانند بازیهای خوبی انجام بدهند پیروزیهای خوبی داشته باشند بویژه پیروزیهای خارج از مرزهایمان در مسابقات بین المللی در مسابقات قهرمانی آسیا که باعث عزت و افتخار ما شوند.
سلطانی فر تصریح کرد: بنده نه گرایش خاصی به به این رنگ دارم نه گرایش خاصی به آن رنگ دارم، وظیفه و مسئولیتم این است که از هر دو تیم حمایت کنم برای رشد و ارتقای هر دوتیم تلاش کنم
* کامران غلامی
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