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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵

مدیر تیم فوتبال الکویت:

برای بازی با استقلال آماده‌ایم/ ما مقصر اتفاقات نیستیم

برای بازی با استقلال آماده‌ایم/ ما مقصر اتفاقات نیستیم

مدیر تیم فوتبال الکویت گفت: برای بازی با استقلال ایران آماده‌ایم و اگر این تیم انصراف بدهد مشکلی برای بازی با الریان قطر نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، «عادل عقله» یکی از مسئولان تیم فوتبال الکویت کویت در خصوص احتمال برگزاری بازی این تیم با استقلال در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما برای این مسابقه آماده‌ایم. اگر تیم ایرانی از مسابقات انصراف بدهد، برای رویارویی با الریان قطر هم آماده هستیم و مشکلی نداریم.

وی تاکید کرد: داده‌ها و گزارش‌هایی که منتشر می‌شود حاکی از این است که بازی ما در تهران برگزار نخواهد شد.

این مسئول کویتی یادآور شد: یک میلیون علامت سئوال از کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل ما وجود دارد اما در موضوع بازی در ایران، ما مقصر نیستیم.

کد مطلب 4829226

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