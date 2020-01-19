به گزارش خبرنگار مهر، «عادل عقله» یکی از مسئولان تیم فوتبال الکویت کویت در خصوص احتمال برگزاری بازی این تیم با استقلال در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما برای این مسابقه آماده‌ایم. اگر تیم ایرانی از مسابقات انصراف بدهد، برای رویارویی با الریان قطر هم آماده هستیم و مشکلی نداریم.

وی تاکید کرد: داده‌ها و گزارش‌هایی که منتشر می‌شود حاکی از این است که بازی ما در تهران برگزار نخواهد شد.

این مسئول کویتی یادآور شد: یک میلیون علامت سئوال از کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل ما وجود دارد اما در موضوع بازی در ایران، ما مقصر نیستیم.