به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، مرکز راهبردی فناوریهای همگرا پس از اجرای رویداد توسعه بافت و چالش جوهرهای زیستی، اقدام به برگزاری مسابقه چاپ بافتهای انسانی با رویکرد توسعه محصول تجاری کرده است.
طراحی و توسعه بافتهای مناسب به منظور جایگزینی بافتهای آسیبدیده از جمله موضوعات نوظهور و جذاب در حوزه مهندسی بافت است که توجه متخصصان این امر را به خود جلب کرده است. نیاز بالای جامعه پزشکی به بافت و ارگان و همچنین تعداد بسیار پایین افراد اهداکننده عضو در مقایسه با میزان تقاضا از جمله دلایل اهمیت این حوزه تحقیقاتی است. یکی از جدیدترین روشها در این حوزه، استفاده از چاپگرهای زیستی به منظور چاپ بافت انسانی است.
مسابقه چاپ بافتهای زیستی یکی از بسترهای رقابتی موجود برای علاقهمندان است تا با تشکیل گروههای تحقیقاتی خود نسبت به تجاریسازی محصولات خود در این حوزه اقدام کنند. تیمهایی که موفق به اجرای آزمونهای in vitro و in vivo و اخذ نتایج موفقآمیز شوند، در کنار دریافت حمایتهای مادی و معنوی مرکز راهبردی فناوریهای همگرا به سرمایهگذاران بالقوه معرفی خواهند شد و مسیر توسعه محصول خود را با جذب سرمایه مطلوب ادامه خواهند داد.
گروههای شرکتکنندهای که در مسابقه ثبتنام کردهاند بعد از پذیرش باید نمونه اولیه خود را تحویل دهند. این نمونه در حضور ناظر مسابقه در محل شرکتکننده توسط گروه پیشنهاددهنده چاپ شده و تحویل ناظر میشود. هزینه تهیه جوهر و چاپ نمونه اولیه بر عهده گروه شرکتکننده است.
بعد چاپ نمونه اولیه و در صورت قابل قبول بودن توانمندی چاپ گروه شرکتکننده و نتایج آزمونهایی که بر نمونه اولیه انجام میشود، گروه وارد مرحله انجام آزمونهای in vtiro میشود.
گروههایی که وارد مرحله in vitro میشود، گرنت تهیه جوهر در اختیار آنها قرار داده میشود. انجام چاپ نمونههای مرحله in vitro بر عهده شرکتکننده است و ناظر در محل شرکتکننده نمونه مورد نظر را بعد از چاپ توسط گروه شرکتکننده تحویل میگیرد و نمونهها را برای انجام آزمونهای in vitro ارسال میکند. هزینه انجام آزمونهای in vitro بر عهده برگزارکننده مسابقه است. شایان ذکر است آزمونها در آزمایشگاههای همکار وزارت بهداشت انجام میشود.
بعد از پذیرفته شدن گروهها برای ورود به مرحله آزمونها in vivo، به گروه گرنت تهیه جوهر تخصیص داده میشود. در این مرحله نیز ناظر در محل شرکتکننده نمونه مورد نظر را بعد از چاپ توسط گروه شرکتکننده تحویل میگیرد و نمونهها را برای انجام آزمونهای in vivo ارسال میکند. در این مرحله نیز آزمونها توسط آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت انجام میشود.
علاقمندان تنها تا پایان ۳۰ دیماه ۱۳۹۸ فرصت دارند تا نسبت به تکمیل فرم ثبتنام و شرکت در این مسابقه اقدام کنند.
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