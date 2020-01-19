به گزارش خبرگزاری مهر، پخش فصل جدید برنامه تلویزیونی «مصیر» با هدف بازخوانی و نقد اندیشه متفکران مسلمان از دهم آذر ماه آغاز شده است.

این برنامه که در فصول قبلی به بررسی آرا اندیشمندانی چون شهید مطهری، شهید بهشتی و امام موسی صدر پرداخت، در فصل جدید خود به نقد و بررسی آرا و اندیشه‌های آیت الله مصباح یزدی و آیت الله مهدوی کنی پرداخته است.

هشتمین قسمت از فصل جدید برنامه مصیر به صورت مناظره به بررسی «اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی» می‌پردازد و یکشنبه شب ۲۹ دی ماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

مهمانان برنامه محمد عطریانفر فعال سیاسی و عباس سلیمی نمین پژوهشگر و روزنامه نگار هستند. گفتنی است دو قسمت پیش‌رو برنامه «مصیر» به بررسی «آرا و اندیشه‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی» اختصاص یافته است.

مجموعه «مصیر» به تهیه کنندگی کاوه امیری جاوید و پژوهشگری هدی محمدی و اجرای محمدمهدی ابراهیمی نصر در گروه اجتماعی شبکه چهار سیما تولید می‌شود.