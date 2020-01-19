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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۴

از شبکه ۴ سیما؛

اندیشه‌های سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی در «مصیر» روایت می‌شود

اندیشه‌های سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی در «مصیر» روایت می‌شود

برنامه «مصیر» شبکه چهار سیما در دو قسمت به واکاوی اندیشه‌های سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش فصل جدید برنامه تلویزیونی «مصیر» با هدف بازخوانی و نقد اندیشه متفکران مسلمان از دهم آذر ماه آغاز شده است.

این برنامه که در فصول قبلی به بررسی آرا اندیشمندانی چون شهید مطهری، شهید بهشتی و امام موسی صدر پرداخت، در فصل جدید خود به نقد و بررسی آرا و اندیشه‌های آیت الله مصباح یزدی و آیت الله مهدوی کنی پرداخته است.

هشتمین قسمت از فصل جدید برنامه مصیر به صورت مناظره به بررسی «اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی» می‌پردازد و یکشنبه شب ۲۹ دی ماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

مهمانان برنامه محمد عطریانفر فعال سیاسی و عباس سلیمی نمین پژوهشگر و روزنامه نگار هستند. گفتنی است دو قسمت پیش‌رو برنامه «مصیر» به بررسی «آرا و اندیشه‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی» اختصاص یافته است.

مجموعه «مصیر» به تهیه کنندگی کاوه امیری جاوید و پژوهشگری هدی محمدی و اجرای محمدمهدی ابراهیمی نصر در گروه اجتماعی شبکه چهار سیما تولید می‌شود.

کد مطلب 4829326

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