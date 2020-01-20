رمزارزها جایگزین و رقیب پول نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی امروز در همایش شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی گفت: فناوری بلاکچین و مدیریت کلان داده‌ها و تحلیل آنها به وسیله هوش مصنوعی بسیار مهم است؛ ضمن اینکه باید اطلاعات تراکنش‌های مالی را تحلیل کرد؛ این در حالی است که برخی ساده انگارانه و خوشبینانه مباحثی را مطرح می‌کنند که گویا رمزارزها جایگزین و رقیب پول شوند؛ در حالیکه این ساده انگاری ناشی از عدم درک صحیح از ماهیت پول است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این اشتباه باعث می‌شود که سرمایه گذاران در حوزه فناوری در این زمینه گمراه شوند و دولت نیز موضع گیری منفی بر روی این موضوع داشته باشد؛ این در حالی است که بلاکچین رقیب پول نیست ولی مکمل شرایط کنونی اقتصاد ایران است به شرط اینکه برای مبادله اعتبار بین بازیگران زنجیره ارزش نیز اقدامات صورت گیرد و سیاستگذار پولی نیز بتواند زمینه اتصال کنترل شده و حساب شده اپراتورهای این بازار را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: در حوزه تحلیل کلان داده‌ها به عنوان هوش مصنوعی می‌تواند یک ابزار سنجش پایداری بازار پول و اعتبار برای سیاستگذار باشد و یک ابزار سنجش ریسک و اعتبار برای بخش واسطه گری در حوزه فعالان اقتصادی باشد تا در نهایت زمینه خوبی برای ایجاد ابزارها و راهکارهای جدید در نظام پولی فراهم آورد.

سلاح ورزی گفت: پلت فرمیزه کردن اطلاعات مالی از منظر اینکه می‌تواند تحت مقررات مشخص نظام یکپارچه ای از داده‌های مالی را ایجاد کند نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی دارد. ضمن اینکه هم اکنون در کشور متأسفانه تمام بار تأمین مالی به دوش سیستم بانکی قرار گرفته و بخش‌های مختلف اقتصاد، در رابطه با سبک تر کردن و توزیع نظام تأمین مالی مساعدت و همراهی ندارند؛ به عبارت دیگر این وابستگی شدید و متمرکز بودن بحث تأمین مالی از طریق نظام بانکی، ریسکی را برای بنگاههای اقتصادی و نظام پولی کشور تحمیل کند؛ ضمن اینکه انتظار ما این است که همه نقش رشد اقتصادی کشور از طریق نظام بانکی پاسخ داده شود و این باعث می‌شود که سیاستگذار پولی از نقش اصلی خود دور شود.

وی اظهار داشت: بر اساس پلت فرمیزه کردن اطلاعات مالی، بنگاههای کوچک و متوسط خواهند توانست شرایطی را برای استفاده از ابزارهای بدهی در بازار سرمایه را فراهم آیند و اتاق بازرگانی نیز در این حوزه، کمک خواهد کرد