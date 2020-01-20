آمادگی موکب سلامت ودرمان حضرت رقیه(س)برای اعزام به مناطق سیل‌ زده

سیدمحمدرضا بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب سلامت و درمانی حضرت رقیه (س) با توجه به تجربه‌ای که از خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی (ع) به دست آورده، اکنون که مردم استان سیستان و بلوچستان در پی وقوع باران‌های سیل‌آسا و آسیب رسیدن به زیرساخت‌ها، تأسیسات شهری و در معرض خطر قرار گرفتن سلامتی هموطنان‌مان در این استان، درگیر شرایط نامساعدی هستند، آماده اعزام تیم‌های پزشکی، بهداشتی، تجهیزات درمانی و انواع دارو به این مناطق است.

وی افزود: این موکب سلامتی و درمانی را پزشکان متخصص، پزشک عمومی، مامایی، پرستاری و دیگر تکنسین‌های پزشکی همراهی خواهند کرد و با ارائه ویزیت رایگان و داروی اهدایی انجام وظیفه خواهند کرد.

بحرانی در ادامه گفت: خیرینی که تمایل به کمک در جهت تجهیز و ارائه خدمات فراگیر موکب سلامت و درمانی حضرت رقیه (س) به سیل زدگان را دارند می‌توانند کمک‌های مالی خود را در اختیار این موکب قرار دهند.