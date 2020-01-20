  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۲۱

مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین خبر داد؛

آمادگی موکب سلامت ودرمان حضرت رقیه(س)برای اعزام به مناطق سیل‌ زده

آمادگی موکب سلامت ودرمان حضرت رقیه(س)برای اعزام به مناطق سیل‌ زده

قزوین- مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین از اعلام آمادگی موکب سلامت و درمان حضرت رقیه (س) برای اعزام و امدادرسانی به استان‌های سیل زده خبر داد.

سیدمحمدرضا بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب سلامت و درمانی حضرت رقیه (س) با توجه به تجربه‌ای که از خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی (ع) به دست آورده، اکنون که مردم استان سیستان و بلوچستان در پی وقوع باران‌های سیل‌آسا و آسیب رسیدن به زیرساخت‌ها، تأسیسات شهری و در معرض خطر قرار گرفتن سلامتی هموطنان‌مان در این استان، درگیر شرایط نامساعدی هستند، آماده اعزام تیم‌های پزشکی، بهداشتی، تجهیزات درمانی و انواع دارو به این مناطق است.

وی افزود: این موکب سلامتی و درمانی را پزشکان متخصص، پزشک عمومی، مامایی، پرستاری و دیگر تکنسین‌های پزشکی همراهی خواهند کرد و با ارائه ویزیت رایگان و داروی اهدایی انجام وظیفه خواهند کرد.

بحرانی در ادامه گفت: خیرینی که تمایل به کمک در جهت تجهیز و ارائه خدمات فراگیر موکب سلامت و درمانی حضرت رقیه (س) به سیل زدگان را دارند می‌توانند کمک‌های مالی خود را در اختیار این موکب قرار دهند.

کد مطلب 4830462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها