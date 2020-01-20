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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۴:۴۰

معاون سپاه لرستان خبر داد؛

اعزام ۲ محموله کمک‌های لرستان به سیستان و بلوچستان سیل‌زده

اعزام ۲ محموله کمک‌های لرستان به سیستان و بلوچستان سیل‌زده

خرم‌آباد- معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان از اعزام دو محموله کمک‌های این استان به سیستان و بلوچستان سیل‌زده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رشیدی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به ارسال اولین محموله کمک لرستان به استان سیل زده سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: این محموله شامل اقلام ضروری، فرش، موکت، پتو، اقلام خوراکی و… بوده است.

وی، عنوان کرد: با توجه به هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تمام اقلامی که در پایگاه‌های هلال احمر و مقاومت بسیج جمع آوری می‌شود را تحویل هلال احمر خواهیم داد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، بیان داشت: همچنین دومین محموله طی روز جمعه به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان اعزام خواهیم کرد.

کد مطلب 4830659

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