به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رشیدی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به ارسال اولین محموله کمک لرستان به استان سیل زده سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: این محموله شامل اقلام ضروری، فرش، موکت، پتو، اقلام خوراکی و… بوده است.

وی، عنوان کرد: با توجه به هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تمام اقلامی که در پایگاه‌های هلال احمر و مقاومت بسیج جمع آوری می‌شود را تحویل هلال احمر خواهیم داد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، بیان داشت: همچنین دومین محموله طی روز جمعه به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان اعزام خواهیم کرد.