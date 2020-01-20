بررسی اثرات عملیات تدافعی موشکی سانحه هواپیمای اوکراینی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری دومین گزارش مقدماتی درباره بررسی سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی منتشر کرد.

چهارشنبه دو هفته گذشته مصادف با ۱۸ دیماه ۹۸ یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال ساعت ۶:۱۲ دقیقه صبح تهران را به مقصد کی‌یف ترک کرد اما حدود ۶ دقیقه پس از پرواز در شاهدشهر شهریار تهران سقوط کرد که ۱۷۶ مسافر و خدمه این پرواز جان باختند.

سازمان هواپیمایی در همان روز نخستین گزارش اولیه این سانحه را منتشر کرد. امشب نیز دومین گزارش مقدماتی از سوی این سازمان منتشر شد.

در بخشی از این گزارش که به موضوع «بررسی اثرات عملیات تدافعی موشکی در سانحه» پرداخته شده، آمده است: پس از درخواست تیم بررسی سانحه برای انجام بعضی آزمایشات خاص بر روی قطعات هواپیما در سایت سانحه، این فرایند در شاهدشهر شهریار انجام گردید.

با توجه به ضرورت تفکیک دقیق و بررسی علائم بریدگی‌ها در بدنه هواپیما حاصل از برخورد هر گونه شیء خارجی (FOD) کلیه قطعات جمع آوری و به محل امنی در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) انتقال داده شده تا پس از چینش روی زمین، بر اساس رویه‌های متعارف بررسی سوانح هوایی، تحلیل لازم بدست آید.

همچنین در بخش دیگر این گزارش عنوان شده تیم اعزامی کشور اوکراین شامل یک کارگروه ویژه برای این تحقیق بوده و مقرر شد که با نظارت تیم تحقیق ایرانی به طور همزمان این مسئله بر روی قطعات هواپیما مورد بررسی قرار گیرد.

تیم تحقیق ایرانی شامل متخصصین از نهادهای نهاجا، واجا، پلیس و ستاد کل نیروهای مسلح بودند. پس از انجام جلسه توجیهی مورخ ۹۸.۱۰.۲۰ در سازمان هواپیمایی کشوری فرایند تحقیق بر روی قطعات لاشه هواپیما انجام پذیرفت.

همچنین سازمان هواپیمایی کشوری در این گزارش با اشاره به اینکه تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران مطابق با استانداردهای ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو نسبت به ادامه بررسی این سانحه اقدام نموده، اعلام کرد: با توجه به درخواست مکرر ملت عزیز در خصوص پیشرفت بررسی‌ها، این گزارش را به منظور آگاهی عمومی منتشر می‌نماید و با توجه به استانداردهای بین المللی هدف آن پیشگیری از تکرار چنین سوانح دردناکی می‌باشد. هماهنگی و پاسخگویی با مراجع قانونی و قضائی کشور مد نظر تیم بررسی سانحه بوده و دسترسی کلیه مراجع قضائی به مدارک و مسندات سانحه فراهم می‌باشد.

در پایان این گزارش تاکید شده است: تمامی بررسی‌های صورت گرفته فوق، اقدامات اولیه بوده و نتیجه نهایی بررسی سانحه محسوب نمی‌شود و مراحل جمع آوری و بررسی اطلاعات به منظور تحلیل و نتیجه گیری سانحه کماکان ادامه خواهد داشت.