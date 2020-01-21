آمریکا به خروج احتمالی ایران از «ان.پی.تی» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرق الاوسط، نماینده آمریکا در امور خلع سلاح به اظهارات وزیرخارجه ایران درباره خروج احتمالی از پیمان ان.پی.تی واکنش نشان داد.

این مقام آمریکایی در این ارتباط مدعی شده است که «تهدید ایران به خروج از ان.پی.تی بسیار زیاد مایه تاسف است و این موضوع پیام منفی را به جامعه بین‌المللی می‌فرستد.»

این مقام آمریکایی در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران نیاز به یک توافق با آمریکا دارد که نه تنها مسائل هسته‌ای، بلکه دیگر موضوعاتی که باعث نگرانی آمریکاست از جمله موضوع موشکی و تحولات منطقه‌ای را در برگیرد.»

این موضع‌گیری مقام آمریکایی پس از آن صورت می‌گیرد که وزیرخارجه ایران در گفتگویی اعلام کرد که اگر اروپایی‌ها اقدامی در ارتباط با ارسال پرونده ایران به شورای امنیت انجام دهند، طبق نامه رئیس‌جمهور در اردیبهشت ۱۳۹۷، موضوع خروج ایران از ان.پی.تی مطرح می‌شود.

در این ارتباط، وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران پنج گام در راستای کاهش تعهدات برجام برداشته است و قرار نیست گام دیگری برای کاهش تعهدات بردارد، گفت: در صورتی که اروپایی‌ها به تعهدات خود برگردند ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می‌کند، اما اگر اروپایی‌ها به رویه خود بر اساس بازی‌های سیاسی ادامه دهند، زیرا هیچ محمل قانونی ندارد ما امکانات متعددی داریم. در نامه رئیس جمهور آمده اگر این موضوع به شورای امنیت ارجاع شود، خروج ایران از ان.پی.تی مطرح خواهد بود، اما پیش از آن برنامه‌های دیگر را می‌توان در دستور کار قرار داد.