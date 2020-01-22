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۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۰۰

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان:

ظرفیت آب شیرین کن چابهار به ۵ هزار مترمکعب در روز افزایش می یابد

ظرفیت آب شیرین کن چابهار به ۵ هزار مترمکعب در روز افزایش می یابد

زاهدان - مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: ظرفیت آب شیرین کن بندر چابهار به ۵ هزار مترمکعب در روز افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: پروژه افزایش ظرفیت آب شیرین کن بندر چابهار به منظور پایداری آب بندر به صورت ۲۴ ساعته، تأمین آب مورد نیاز سرمایه گذاران، کشتی‌ها و شناورها در دستور کار قرار گرفته است.

وی اعتبار اولیه مورد نیاز برای اجرای این پروژه را ۶۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: طرح الحاقیه قرارداد آب شیرین کن بندر شهید بهشتی چابهار آماده شده و پس از تصویب و ابلاغ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی به این اداره کل اجرایی می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در ادامه از برنامه بندر چابهار جهت راه اندازی سیستم جدید شبکه اطفای حریق بندر شهید کلانتری خبر داد و گفت: این پروژه مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی به منظور افزایش ضریب ایمنی بندر و مقابله با حریق در محوطه‌های بندری ایجاد می‌شود.

به گفته آقایی، پیمانکار پروژه شبکه اطفای حریق بندر شهید کلانتری مشخص شده است و تا پایان امسال با انعقاد قرارداد عملیات اجرایی آن با هدف تأمین ایمنی محوطه‌های عملیاتی و حفظ سرمایه‌های ملی و مردمی آغاز می‌شود.

وی زمان بهره برداری این پروژه را حدود ۲ سال پس از ابلاغ قرارداد پیمانکار اعلام کرد و افزود: تأمین ایمنی اسکله‌ها، باراندازها و انبارها، پیشگیری از سوانح حریق و آسیب‌های جانی و مالی و تأمین رضایت صاحبان کالا، بخش‌های خصوصی، سرمایه گذاران و پیمانکاران از دیگر اهداف اجرای این پروژه است.

کد مطلب 4832082

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