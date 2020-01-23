به گزارش خبرنگار مهر، امیراحمد زندآور، در جمع اصحاب رسانه، رونمایی از مجموعه های دانش بنیان و استارتاپ‌ها در اصفهان را یک رویداد مفید و توسعه‌گرا در حوزه اقتصاد توصیف کرد و گفت: استفاده از مجموعه های دانش بنیان که با حضور نسل جوان فعالیت دارند بسیار سازنده است و می‌تواند از عوامل مهم رشد و توسعه شهر و کشور باشد.

وی در ادامه افزود: مرکز پژوهش‌های شورای شهر با قوت بحث حمایت از مجموعه‌های دانش بنیان را پیگیری می‌کند و ما با این مجموعه ها همراه خواهیم بود تا شاهد رشد این مجموعه‌ها در اصفهان باشیم و اگر مراجعاتی در این مسیر داشتیم از آنها حمایت کرده‌ایم.

رئیسکمیسیون فناوری اطلاعات شورای اسلامی اصفهان، حمایت از مجموعه‌های دانش بنیان را عامل رشد اقتصاد و فرهنگ شهر اصفهان دانست و اظهار داشت: وجود این مجموعه‌ها یک ضرورت است، ۱۰ درصد مجموعه‌های دانش بنیان کشور به شهر اصفهان اختصاص دارد و در این زمینه رتبه دوم کشور را برخوردار هستیم و تلاش می‌کنیم به رتبه نخست کشور دست پیدا کنیم و هرچه بیشتر از وجود مجموعه‌های دانش بنیان استفاده ببریم.