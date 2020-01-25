رشد ۱۴۶ درصدی تعداد موزه های استان اصفهان

فریدون الهیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اصفهان به عنوان شهر موزه و یکی از مصادیق رونق گردشگری توسعه موزه هاست، اظهار داشت: کمیت و کیفیت در حوزه موزه ای می تواند به رشد صنعت گردشگری در استان اصفهان یاری برساند.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲، ۳ موزه خصوصی، ۲ موزه مشارکتی، ۴ موزه غیروابسته و ۶ موزه وابسته در سطح استان مشغول به فعالیت بوده اند و در حال حاضر این تعداد به ۱۶ موزه خصوصی (۴۳۳ درصد رشد)، ۳ موزه مشارکتی، ۹ موزه غیروابسته (۱۲۵ درصد رشد) و ۹ موزه وابسته (۵۰ درصد رشد) ارتقاء یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه موزه داری به عنوان یکی از ارکان مهم جذب گردشگر در شهرموزه اصفهان باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، تصریح کرد: توسعه موزه های خصوصی در شهر اصفهان بسیار مهم است به گونه ای که تعداد موزه های بخش خصوصی استان با محتوای تخصصی از یک موزه در سال ۱۳۹۲ به ۸ موزه در سال جاری افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هر ساله برنامه ای توسط کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) با همکاری اداره کل موزه ها و اموال منقول وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و با هدف افزایش کیفیت موزه ها و ایجاد زمینه تعامل و استفاده از تجربیات سایر موزه های کشور برگزار می شود، ابراز داشت: با سنجش عملکرد یکساله موزه های کشور توسط داوران آگاه در این حوزه، موزه های برتر کشور انتخاب و تقدیر می شوند. خوشبختانه موزه داران استان اصفهان هر ساله استقبال بیشتری از این مراسم کرده و با حضور جدی تر در این رقابت، رتبه های ارزشمندی در کشور بدست آورده و مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته اند.

الهیاری با اشاره به اینکه در دو سال گذشته علاوه بر درخشش در زمینه کیفیت سطح موزه ها، شاهد افزونی چشمگیر تعداد موزه های برتر استان در میان موزه های کشوربودیم، گفت: در اردیبهشت سال گذشته استان اصفهان با کسب هفت رتبه برتر، هفت رتبه دوم و هفت رتبه سوم کشور رکورد دار شرکت در رقابت و کسب رتبه بود که نشان از اهمیت موزه داری در استان اصفهان است.

گفتنی است کارشناسان بر این باورند که استان اصفهان با قدمت تاریخی غنی با کمبود موزه مواجه است. از سوی دیگر استانداردسازی و عدم استقبال از موزه های استان اصفهان یکی از آسیب های جدی این بخش است. از کمبود اعتبار و عدم انگیزه مجموعه داران اصفهانی در ایجاد موزه های خصوصی به عنوان عوامل عدم توسعه موزه داری در استان اصفهان یاد می شود.