جمعی از خبرنگاران از کاخ مرمر بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ مرمر پس از سال‌های زیادی امروز یکشنبه مورد بازدید خبرنگاران رسانه‌ها ی جمعی قرار گرفت.

این کاخ که سال‌ها در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت در سال جاری توسط بنیاد مستضعفان پس گفته شد و قرار است بزودی به موزه تبدیل شود.

کاخ مرمر یکی از کاخ‌های تاریخی تهران در دوره پهلوی است که در ۳۰ خرداد ۱۳۵۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. این کاخ در سال ۱۳۵۵ و با هدف آشنایی بیشتر مردم با پهلوی اول به موزه تغییر کاربری داد و عنوان موزه پهلوی برای آن انتخاب شد.

این موزه تا سال ۱۳۵۷ و سقوط نظام پادشاهی به کار خود ادامه داد.