  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۱

جمعی از خبرنگاران از کاخ مرمر بازدید کردند

جمعی از خبرنگاران از کاخ مرمر بازدید کردند

جمعی از خبرنگاران رسانه ها ی مختلف امروز از کاخ مرمر بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ مرمر پس از سال‌های زیادی امروز یکشنبه مورد بازدید خبرنگاران رسانه‌ها ی جمعی قرار گرفت.

این کاخ که سال‌ها در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت در سال جاری توسط بنیاد مستضعفان پس گفته شد و قرار است بزودی به موزه تبدیل شود.

کاخ مرمر یکی از کاخ‌های تاریخی تهران در دوره پهلوی است که در ۳۰ خرداد ۱۳۵۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. این کاخ در سال ۱۳۵۵ و با هدف آشنایی بیشتر مردم با پهلوی اول به موزه تغییر کاربری داد و عنوان موزه پهلوی برای آن انتخاب شد.

این موزه تا سال ۱۳۵۷ و سقوط نظام پادشاهی به کار خود ادامه داد.

کد مطلب 4835253
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ههههههههههههه مردم انقلاب کردن که یک کاخ نشین بره یکی دیگه بشینه سر جاش! عجب دنیایی. ظاهرا دین و دیانت اسباب بازی بیش نیست. آقا جان اگر واقعا قصد درست کردن مملکت دارین یک شفاف، دو شفاف، سه نظارت دقیق قانون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها