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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲

رئیس جمهور کره جنوبی:

مذاکرات واشنگتن و پیونگ یانگ نتیجه‌ای نداشت

مذاکرات واشنگتن و پیونگ یانگ نتیجه‌ای نداشت

رئیس جمهور کره جنوبی در اظهاراتی عنوان داشت که مذاکرات واشنگتن با پیونگ یانگ در سال ۲۰۱۹ نتیجه ای در بر نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی، در اولین موضعگیری خود در سال ۲۰۲۰ میلادی درباره مذاکرات آمریکا و کره شمالی تأیید کرد که این گفتگوها در سال گذشته میلادی پیشرفتی نداشته است.

رئیس جمهور کره جنوبی در اظهارات خود عنوان داشت: یکی از موضوعاتی که باعث تأسف بود این است که سران دو کشور آمریکا و کره شمالی نتوانستند در دومین ملاقات رسمی خود در سال ۲۰۱۹ میلادی در هانوی ویتنام دستاوردی داشته باشند و به توافق برسند.

مون دست نیافتن به توافق میان این دو کشور را مانعی بزرگ برای پیشبرد رژیم دائمی صلح در شبه جزیره کره دانست.

کد مطلب 4835307

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
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      حتی اینم فهمید مذاکره با امریکا فایده نداره اما باز برخی از دولتمردان ما همچنان اندر خم کوچه برجام و مذاکره هستند ....

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