به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی، در اولین موضعگیری خود در سال ۲۰۲۰ میلادی درباره مذاکرات آمریکا و کره شمالی تأیید کرد که این گفتگوها در سال گذشته میلادی پیشرفتی نداشته است.

رئیس جمهور کره جنوبی در اظهارات خود عنوان داشت: یکی از موضوعاتی که باعث تأسف بود این است که سران دو کشور آمریکا و کره شمالی نتوانستند در دومین ملاقات رسمی خود در سال ۲۰۱۹ میلادی در هانوی ویتنام دستاوردی داشته باشند و به توافق برسند.

مون دست نیافتن به توافق میان این دو کشور را مانعی بزرگ برای پیشبرد رژیم دائمی صلح در شبه جزیره کره دانست.