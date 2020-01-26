برای تضمین کیفیت آموزش عالی استان بوشهر باید ورودی باکیفیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید مصلح ظهر یکشنبه در سیزدهمین نشست کارگروه تخصصی ویژه دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان به میزبانی دانشگاه پیام نور بوشهر اظهار داشت: مهمترین گلوگاه نظام آموزشی ورودیهای آن است و اگر این مورد رسیدگی نشود خروجی باکیفیت نخواهیم داشت.
رئیس هیئت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای استان بوشهر اضافه کرد: باید به شکلی عمل کنیم که نظام آموزشی را به سمت جایگاه اصلی خود برسانیم که این مهم یکی از وظایف اصلی هیئتهای واحدهای نظارت و ارزیابی در دانشگاههاست.
وی تصریح کرد: برای سنجش کیفیت دانشگاه سنجش خروجی نشانه خوبی برای پایش عملکردها نیستند زیرا جایی میتوان از روشهای مبتنی بر خروجی استفاده کنیم که خروجیهای سنجش پذیر عینی مواجه باشیم در صورتی که در خیلی از لایهها نمیتوان خروجیها را اندازه گرفت.
مصلح افزود: وقتی خروجیهای یک مجموعه قابلاندازهگیری عینی نیست عمدتاً تمرکز ما باید بررسی ورودیها باشد، ورودیهای یعنی اینکه منابع انسانی باید چه کیفیتی داشته باشد، آیا توانستیم دانشجویان باکیفیتی جذب کنیم.
وی تصریح کرد: دانشگاههای ما شدیدترین آسیبها را از ورودیهای خود خوردهاند، زیرا به صورت حرفهای ورودی جذب نکردهایم از دانشجو تا رشته تا استاد تا کارمند و این موضوع سبب کاهش کیفیت خروجیهای ما شده است.
مصلح اضافه کرد: مهمترین گلوگاه نظام آموزشی ورودیهای آن است و اگر این مورد رسیدگی نشود خروجی باکیفیت از این مجموعه نمیتوان انتظار داشت.
وی در خصوص دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور دانشگاهی دانشجو محور است که اگر کارکردهای آکادمیک را توسعه دهد میتواند موفق باشد.
رئیس هیئت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای استان بوشهر خاطرنشان کرد: مدل اصلی دانشگاههای پیشرفته شبیه مدل دانشگاه پیام نور بر اساس دانشجو محوری است، ولی باید فضای بسیار خوب و جذاب برای پژوهش دانشجویان فراهم سازیم.
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