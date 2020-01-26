به گزارش خبرنگار مهر، امیر بینایی غروب یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت خانواده و بانوان سمنان در سالن کوثر استانداری درباره طرح‌های پیش روی حوزه اجتماعی و سلامت در سطح استان، توضیح داد: طرح ساماندهی متکدیان از مصوبه‌های نشست گذشته کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت خانواده و بانوان بوده که نامه‌نگاری‌ها برای اجرای این طرح انجام شده است.

وی همچنین گفت: اجرای طرح نمونه‌گیری برای جلوگیری از بیماری سالک در برخی از مناطق استان سمنان با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهرود و سمنان و همچنین شبکه بهداشت و درمان در دست اجرا است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان، با بیان اینکه تأمین مکان برای اسکان و نگهداری متکدیان با برنامه‌ریزی از سوی مسئولان مربوطه در دستور کار است، گفت: همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان در راستای تأمین امکانات بهداشتی برای متکدیان به انجام رسیده است.

بینایی همچنین تاکید داشت: آموزش شغلی و توجه به مهارت متکدیان با تلاش اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در دستور کار است.

وی به مسائل دیگری چون توجه به اهمیت ورزش بانوان و دختران استان سمنان با اتخاذ رویکردهای عملی و کاربردی نیز اشاره کرد و بیان داشت: توجه به سواد حرکتی برای ترویج ورزش همگانی در بین اقشار مردم مورد توجه است.