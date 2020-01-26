به گزارش خبرنگار مهر، دیروز در فضای مجازی استان آذربایجان شرقی، خبری مبنی بر حمله گرگ‌های گرسنه به مردم در شهرک طالقانی تبریز منتشر و ادعا شد که عده‌ای هم به مراکز درمانی منتقل شده اند.

معاون محیط طبیعی اداره حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: شب گذشته با سامانه ما و آتش نشانی تماس گرفته شد که چند قلاده گرگ در شهرک طالقانی و سفیر امید تبریز مشاهده شده است که به اتفاق عوامل آتش نشانی و حفاظت محیط زیست با ۵ اکیپ عازم محل شدیم.

داود غنی پور افزود: با اهالی منطقه که صحبت شد و گشت و کنترلی که در منطقه داشتیم هیچ آثاری از گرگ‌ها مشاهده نشد، احتمال اینکه در هوای سرد، این حیوان به شهر بیاید وجود دارد اما هیچ علائمی در این زمینه مشاهده نشد.

وی تاکید کرد: کسی هم مبنی بر اینکه آسیبی به او وارد شده باشد به ما مراجعه نکرده و یا تماسی در این مورد گرفته نشده است.

معاون اداره محیط زیست استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: در بازدید از منطقه نیز از اهالی خواستیم اگر کسی براثر این اتفاق احتمالی، آسیب دیده به ما معرفی شود اما کسی تاکنون به ما مراجعه نکرده است.

گفتنی است، وجود گرگاس مهرماه امسال در روستای «غلمانسرای» شهرستان تسوج، چند نفر را زخمی و راهی بیمارستان و به گله‌های گوسفندان نیز حمله کرده بود؛ به دنبال این اتفاق، اداره کل محیط زیست استان، مجوز دفع گرگاس‌ها را در آذربایجان شرقی صادر کرد.